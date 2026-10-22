UŽIVO Bijeli idu po drugu pobjedu u KL-u

Hajduk danas s početkom od 21 sat igra protiv Thuna na "Visana stadionu" u švicarskom Thunu.

U drugoj utakmici ligaške faze Bijeli će odmjeriti snage s aktualnim prvakom Švicarske nakon što su u prvom susretu prošlog četvrtka na Poljudu s 2:1 svladali nizozemski Ajax te upisali prva tri boda u natjecanju.

Hajduk u ovu utakmicu ulazni nakon sjajnog tjedna u kojem je upisao tri važne pobjede. Najprije protiv Dinama u derbiju na Poljudu, zatim protiv Ajaxa u Konferencijskoj ligi te je na koncu u nedjelju svladao Varaždin u prvenstvenoj utakmici na Poljudu.

Sudačka postava za ovu utakmicu stiže iz Engleske. Glavni je sudac Jarred Gillett pomagat će mu Neil Davies i Nick Greenhalgh, a četvrti je sudac Farai Hallam. VAR je sudac Peter Bankes, a asistent VAR suca James Bell.

Tekstualni prijenos utakmice možete uživo pratiti na Dalmaciji Danas

8' - Bamert je nagazio Šegu po zglobu, a Hajdukov je napadač nastavio s igrom.

3' - Pucao je Šego, obranio je Steffen.

2' - Pao je Bamba nakon sraza s Mambwaom, ukazivala mu se liječnička pomoć, a potom se pridigao i nastavio s igrom.

1' - Krenula je utakmica.

THUN: Steffen - Fehr, Bürki, Bamert, Mambwa - Reichmuth, Roth, Käit, Maier - Labeau, Dursun Klupa: Walti, Spycher, Bürgy, Zoukit, Strannegård, Braschi, Derbaci, Christoffersson, Dähler, Ilic, Passavant, Lengen HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Hadžikadunić, Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Livaja, Raçi, Šutalo, Melnjak, Dendoncker, Brruti, Huram, Martìn