Hajduk u četvrtak s početkom u 21 sat igra protiv belgijskog Sint-Truidensea, četvrtu utakmicu u okviru ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

Hajduk je u prva tri ogleda u Konferencijskoj ligi upisao pobjede protiv nizozemskog Ajaxa i švicarskog Thuna, a poražen je na gostovanju kod Lincolna na Gibraltaru. Bijeli s trenutnih šest bodova drže 13. poziciju na tablici Konferencijske lige.

Sudačka postava za ovu utakmicu stiže iz Italije. Glavni je sudac Matteo Marchetti, pomagat će mu Giovanni Baccini i Khaled Bahri, a četvrti je sudac Giovanni Ayroldi. VAR je sudac Rosario Abisso, a asistent VAR suca Matteo Gariglio.

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45'+6 - Kraj prvog poluvremena.

45'+3 - Šutirao je Sebaoui, otišlo je pokraj vratnice,

45'+1 - Poveli su gosti: nakon što je ostao nečuvan, Baždar je pucao s 18 metara i zatresao mrežu za 0:1.

45' - Igrat će se pet minuta sudačke nadokande.

44' - Hadžikadunić je ostao ležati nakon duela, morala je intervenirati liječnička ekipa Hajduka.

43' - Požutio je Dalisson.

40' - Nakon izvođenja indirekta, pucao je Bamba, Kobuko je odbio u korner iz kojeg Bijeli nisu opasnije zaprijetili.

38' - Nakon što mu je dodao suigrač, gostujući je vratar uzeo loptu u ruke, dosuđen je indirekt, a vratar je dobio i žuti karton.

36' - Ubacio je Bamba, Martin nije uspio doći do lopte, obranili su se gosti.

33' - Fayad je krasno uposlio Martina čiji je udarac obranio Kokubo.

28' - Šotiček je pao u kaznenom prostoru, no uspio je iščupati loptu i poslati je do Hrgovića koji je pucao preko grede.

23' - Šotiček je izborio korner natjeravši gostujućeg igrača na grešku.

18' - Ubacio je Hrgović, Martin nije uspio stići loptu.

14' - Bamba je dobio po nogama i pao, sudac je pustio prednost.

12' - Pogodak se dugo provjeravao i naposljetku je dosuđeno očigledno zaleđe.

9' - Poveo je Sint-Truidense: nakon kornera Silić je izboskao loptu, no Pupe je ubacio, Shinkawa prebacio prema golu, a Musliu poslao kroz noge Silića za 0:1.

8' - Pucao je Sebaoui, izborio je korner.

5' - Ubacio je Bamba, bilo je previsoko za Martina.

4' - Pao je Šotiček nakon što je bio guran s leđa, glavni se sudac nije oglasio.

1' - Krenula je utakmica. Hrgović je šutirao, a lopta je završila u bloku, no svakako je označeno zaleđe.

HAJDUK: Silić - Acapandié, Hadžikadunić, Marešić, Hrgović - Fayad, Del Moral - Bamba, Dalisson, Šotiček - Martín Klupa: Stipica, Pajaziti, Van Hoorenbeeck, Šego, Raci, Šutalo, Melnjak, Dendoncker, Brruti, Huram, Hodak SINT-TRUIDENSE: Kokubo - Hata, Taniguchi, Musliu, Pupe - Shinkawa, Sissako, Ishiwatari - Vanwesmael, Baždar, Sebaoui Klupa: Lendfers, Ngoy, Takai, Muja, Mbuku, Merlen, Janssens, Benachour, Matsuzawa, Verheyden, Araki, Diouf