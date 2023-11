Uživajte u nevjerojatnom Black Friday vikendu u Pangea ribolovnom centru!

Dragi ljubitelji ribolova i ronjenja,

Pangea ribolovni centar s ponosom najavljuje svoju spektakularnu Black Friday akciju koja će se odvijati tijekom cijelog vikenda! Imate priliku osigurati si nevjerojatan popust od 20% na svu ribolovnu opremu i opremu za ronjenje. 🤩🛒

Ova posebna akcija traje u petak i subotu u našim poslovnicama, kao i na našem webshopu. No, ne brinite, jer smo odlučili vam pružiti još jedan dan sniženja samo online, u nedjelju. Dakle, imate tri dana da iskoristite ovu fantastičnu priliku i nabavite opremu koju ste oduvijek željeli po povoljnoj cijeni. 👈

Posjetite nas u jednoj od naših dvije poslovnice: Prva se nalazi u Šibeniku, na adresi Obala Hrvatske Mornarice 14a, dok se druga nalazi u Seget Donjem, na adresi Ulica Hrvatskih Žrtava 98. Naše poslovnice otvorene su od ponedjeljka do petka od 08:00 do 20:00 sati, dok u subotu radimo od 08:00 do 14:00 sati. ✅

Ovo je savršena prilika da obnovite svoju ribolovnu ili ronilačku opremu ili da isprobate nešto novo što ste oduvijek željeli. Ne propustite ovu priliku jer popust se ne može kombinirati s drugim popustima, a već sniženi proizvodi isključeni su iz dodatnog popusta.

Pangea ribolovni centar je vaša destinacija za vrhunsku ribolovnu i ronilačku opremu. Naša strast je pružiti vam najbolju kvalitetu i izbor proizvoda, tako da možete uživati u svojim omiljenim aktivnostima na najbolji mogući način.

Nemojte propustiti ovu nevjerojatnu priliku da uštedite i opremite se za svoje buduće ribolovne i ronilačke pustolovine. Vidimo se u Pangea ribolovnom centru tijekom Black Friday vikenda!

#BlackFridayAkcija