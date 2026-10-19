Uživajte u dva sunčana dana jer srijeda donosi oblake i olujno jugo: Evo kakvo nas vrijeme čeka ovaj tjedan

Dani vikenda za nama protekli su u znaku stabilnog jesenskog vremena uz obilje sunca i bez značajnog vjetra. Jutra su bila hladna, u nekim kotlinama Dalmatinska zagore bilo je mraza pri tlu u jutarnjim satima. Ipak, dani su bili ugodni s najvišim dnevnim temperaturama od 19 do 23°C.

Novi tjedan donosi "šarolike" vremenske prilike. Njegov početak obilježit će nastavak stabilnog vremena, od srijede stižu i povremena kiša i jugo. Čini se da se neće raditi o posebno velikim količinama kiše iako će je do kraja tjedna mjestimice pasti preko 40 litara po kvadratnom metru. Vjerojatno najvažniji element u ovotjednoj prognozi vremena je jugo koje će zapuhati već u utorak, no u prvom dijelu srijede mogući su olujni udari na moru. Vjetar će se u četvrtak smiriti.

Od petka ponovno stabilnije, no razvoj situacije u dane vikenda nije sasvim siguran. Od srijede će osjetno zatopliti noću, no dnevne temperature neće se značajno mijenjati.

Početka pada temperature moguć je u nedjelju.

Danas će biti pretežno vedro. Noću tiho ili burin, danju tiho ili slab vjetar s jugozapada i zapada. Minimalne jutarnje temperature zraka od 1 do 8°C u Dalmatinskoj zagori, od 9 do 15°C na većem dijelu obale i otoka. Najviše dnevne temperature od 19 do 23°C.

Utorak donosi nastavak suhog i pretežno vedrog vremena. Zapuhat će prvo slabo do umjereno jugo, brzo će jačati i već će navečer imati vrlo jake udare. Jutarnje temperature zraka još bez veće promjene, najviše dnevne od 18 do 22°C.

Srijeda donosi promjenjivo vrijeme uz dosta oblaka. Povremeno će biti kiše, mjestimice i grmljavine. Oborine će biti vrlo neravnomjerno raspoređene. Do kraja dana ponegdje će pasti tek pokoja litra, a ponegdje i preko 40 litara po kvadratnom metru. Puhat će jako jugo, ujutro s olujnim udarima na moru. Jugo će navečer slabiti. Jutro će biti osjetno toplije, osobito u Dalmatinskoj zagori. Najviše dnevne temperature većinom od 17 do 22°C.

Četvrtak će biti promjenjiv s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Još su povremeno mogući kiša i pljuskovi. Stabilnije u drugom dijelu dana. Jugo će prestati, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana zapuhat će umjerena bura. Danju će biti neznatno toplije u odnosu na srijedu.

Petak donosi stabilnije vrijeme uz povratak suhog i djelomično sunčanog vremena. Vjetar slab. Jutarnje temperature u manjem padu, najviše dnevne većinom od 19 do 23°C.

Već dio subote bit će barem djelomično sunčan i suh, no krajem dana moguće je novo jače naoblačenje uz nešto kiše u noći na nedjelju. U nedjelju djelomično sunčano uz okretanje vjetra na buru i tramontanu i pad temperature zraka.