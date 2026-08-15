Uzinić na Veliku Gospu: "Ljubav prema domovini ne pokazuje se zastavama i riječima"

Riječki nadbiskup Mate Uzinić predvodio je na blagdan Velike Gospe misno slavlje u trsatskom svetištu, odakle je vjernicima poslao poruke o miru, odgovornosti, zaštiti zajedničkog dobra, ali i odnosu Crkve prema žrtvama zlostavljanja.

U središtu njegove propovijedi bila je Marija, za koju je istaknuo da njezin život treba biti primjer kršćanima danas.

„Marijina ovozemaljska prošlost treba postati naša sadašnjost kako bi njezina proslavljena sadašnjost mogla biti naša budućnost“, poručio je Uzinić.

Naglasio je kako evanđelja nisu nastala kako bi pripovijedala Marijinu biografiju, nego kako bi navijestila Isusa Krista i njegovo uskrsnuće. Upravo je Krist, kazao je, ključ razumijevanja svetkovine Velike Gospe.

„Mir počinje načinom na koji govorimo o drugome“

Govoreći o današnjem društvu, Uzinić se poslužio biblijskim slikama Babilona i Jeruzalema. Babilon, kazao je, nastaje tamo gdje prevladavaju strah, oholost i moć, dok se zajedništvo gradi preuzimanjem odgovornosti i prihvaćanjem različitosti.

Upozorio je i na sve češću uporabu jezika sile, prijetnji i naoružavanja.

Prema njegovim riječima, izgradnja mira počinje već u svakodnevnoj komunikaciji – u obitelji, na radnom mjestu, u politici, na društvenim mrežama, ali i unutar same Crkve.

Istaknuo je da, ako je društvo prihvatilo da nasilje nije rješenje obiteljskih sukoba, isti bi zaključak trebalo primijeniti i na ratove i sukobe među narodima, pritom ne dovodeći u pitanje pravo na obranu.

Spomenuo požar kod Omiša i ilegalni otpad u Gospiću

Poseban dio propovijedi posvetio je odnosu prema okolišu i zajedničkom dobru. Spomenuo je slučaj nezakonito odloženog otpada u Gospiću, ali i posljedice velikog požara koji je pogodio omiško područje.

„Ljubav prema domovini se ne pokazuje zastavama i riječima, dokazuje se time kako čuvamo svoju zemlju, vodu i more svoje domovine, kako postupamo s otpadom, kako poštujemo zakone i mislimo na djecu koje će sutra živjeti s posljedicama naših današnjih odluka, kako se ponašamo kad je zajednički dom ugrožen“, kazao je Uzinić.

Osvrnuo se i na solidarnost koja se pokazala tijekom borbe s požarom, istaknuvši ljude koji su pomagali stradalima i suprotstavili se vatrenoj stihiji.

Progovorio i o zlostavljanjima u Crkvi

Nadbiskup nije zaobišao ni pitanje zlostavljanja i odgovornosti unutar Katoličke crkve.

„To pitanje posebno boli kad se suočavamo sa zlostavljanjima i drugim neugodnim istinama o nama samima u Crkvi“, rekao je.

Naglasio je potrebu za transparentnošću, utvrđivanjem činjenica, slušanjem žrtava i preuzimanjem odgovornosti.

„Ovdje mogu samo s tugom zašutjeti“, poručio je Uzinić.

Govoreći na kraju o pitanju gdje je Bog u trenucima ljudske patnje, istaknuo je da kršćanska vjera ne obećava život bez bolesti, nesreća, gubitaka ili smrti, niti jamči da će Bog čudom zaustaviti svaki požar, rat ili bolest.

Poručio je, međutim, da kršćanska vjera u Kristovu uskrsnuću pronalazi nadu da patnja, zlo i smrt nemaju posljednju riječ.