Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare na štetu 55-godišnjaka.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je osumnjičeni 39-godišnjak u listopadu 2026. godine sklopio ugovor o izvođenju radova s oštećenim 55-godišnjakom, za koje mu je radove unaprijed isplaćen novčani iznos od 3.000 eura, a koje do dana podnošenja kaznene prijave nije obavio niti je vratio navedeni novčani iznos.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju protiv osumnjičenog 39-godišnjaka podnosi se kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.