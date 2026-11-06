Uzbuna zbog odlaganja na Mosoru: "Kamioni opet dovoze materijal, imamo dojave da se smeće zakopava u rupe!"

Problem odlaganja građevinskog materijala na padinama Mosora, o kojem je Dalmacija Danas više puta izvještavala, ponovno je u središtu pozornosti. Ovoga puta upozorenje ne dolazi samo od zabrinutih mještana, nego i od Vijeća Mjesnog odbora Gornje Sitno, koje je nakon rujanskih izbora dobilo novu, nezavisnu većinu.

U dopisu od 6. studenoga Vijeće upozorava na, kako tvrde, nastavak nezakonitih aktivnosti na području na kojem je Državni inspektorat ranije utvrdio nepravilnosti. Navode da već danima prate dolazak punih kamiona, čiji sadržaj nije poznat, te upozoravaju na informacije koje dobivaju od stanovnika Gornjeg Sitnog i susjedne Dubrave.

"Na vrhu je zemlja, ali ne znamo što se nalazi ispod nje"

Iz Mjesnog odbora podsjećaju kako je tvrtka Dom Commerce već bila predmet prijava zbog odlaganja materijala na ovom području te kako su ranije donesena inspekcijska rješenja o njegovu uklanjanju.

Unatoč tome, prema njihovim tvrdnjama, aktivnosti nisu prestale.

"No unatoč svim zabranama i nalozima već danima se dovoze puni kamioni nepoznatog sadržaja, na vrhu jest zemljani materijal iz iskopa, ali ne znamo sadržaj ispod zemlje."

U Vijeću ističu kako ne mogu utvrditi što se točno prevozi, zašto se istodobno bilježe dolasci i odlasci punih kamiona te gdje završava dovezeni materijal. Posebno ih zabrinjava činjenica da je riječ o lokaciji na kojoj su nadležne službe već ranije postupale.

Ozbiljne dojave mještana: Zakopava li se otpad, a iznad sade masline?

Najozbiljniji dio dopisa odnosi se na informacije koje, prema navodima Vijeća, posljednjih dana dobivaju od građana.

"Imamo dojave mještana kako se kopaju rupe, ubacuje smeće u rupe i na tom mjestu sade masline."

Riječ je o ozbiljnim tvrdnjama koje zasad nisu neovisno potvrđene. Nije utvrđeno zakopava li se na spornoj lokaciji otpad niti kakav bi eventualno bio njegov sastav. Upravo zbog toga mještani traže da nadležne službe provedu provjere na terenu i jasno utvrde sadržaj materijala koji se dovozi.

Iz Vijeća poručuju da posljednjih dana primaju brojne upite zabrinutih stanovnika Gornjeg Sitnog i Dubrave. Tvrde i da na njih ne mogu odgovoriti jer ni sami nemaju potpune informacije o aktivnostima na parceli.

Vijeće proziva institucije: "Svi se ograđuju od postupanja"

Osim samih radova, novi predstavnici Gornjeg Sitnog upozoravaju i na problem nadležnosti. Navode da su kontaktirali komunalno redarstvo Grada Splita i Državni inspektorat, ali da nisu dobili odgovor koji bi razjasnio aktualnu situaciju.

"Kontaktirali smo nadležne službe, komunalno redarstvo Grada Splita kao i Državni inspektorat, no svi se ograđuju od postupanja i izjavljuju kako navedeno nije u njihovoj nadležnosti."

To su navodi Mjesnog odbora, a ne novo službeno očitovanje spomenutih institucija. Ostaje zato otvoreno pitanje jesu li nadležne službe zaprimile nove prijave, jesu li posljednjih dana obavljeni dodatni nadzori i odnose li se ranija inspekcijska rješenja na aktivnosti koje Vijeće sada opisuje.

Podsjetimo, Državni inspektorat ranije je za Dalmaciju Danas potvrdio da je inspekcija zaštite okoliša obavila kontrolu izvršenja rješenja. Tada je utvrđeno da je s predmetne lokacije uklonjen velik dio građevinskog otpada iz iskopa te nasuta plodna zemlja za sadnju voćaka i maslina, za koju je stranka predočila račune. Inspektorat je pritom naglasio da je postupanje još u tijeku.

Što je ranije rekao vlasnik tvrtke Dom Commerce?

Dalmacija Danas je 7. listopada objavila razgovor s Anđelkom Jankovićem, suvlasnikom tvrtke Dom Commerce, koji je tada iznio drukčije viđenje događaja. Janković je tvrdio da se na zemljište dovozila isključivo čista zemlja iz iskopa s drugih gradilišta, bez opasnog otpada, te da su provedena ispitivanja uzoraka.

Prema njegovim riječima, nasipanje terena povezano je s planiranim sportsko-rekreacijskim centrom, koji bi trebao obuhvaćati nogometne, košarkaške i padel terene, boćalište, dječje igralište i šetnice. Naveo je da je projektna dokumentacija predana nadležnom ministarstvu te da se čeka odobrenje.

Janković je tada odbacio tvrdnje o štetnom otpadu i onečišćenju zemljišta te istaknuo da raspolaže nalazima uzorkovanja. Međutim, njegove ranije izjave i nalazi o tada uzorkovanom materijalu ne mogu sami po sebi razjasniti sadržaj kamiona za koje Vijeće tvrdi da posljednjih dana ponovno dolaze na lokaciju.

O tom smo slučaju ranije detaljno izvještavali u člancima:

Otkrivamo koji objekt niče na padinama Mosora! Kamioni su donosili iskope s drugih lokacija, čeka se odobrenje ministarstva

Mještani Gornjeg Sitnog i Dubrave snimili dokaze: "Kamioni i dalje prolaze, tražimo da se utvrdi što se dovozi na Mosor"

Nova vlast u Gornjem Sitnom: Nezavisni uvjerljivo pobijedili na rujanskim izborima

Najnoviji dopis ima i dodatnu političku težinu jer dolazi od novoizabranog Vijeća Mjesnog odbora. Podsjetimo, na izborima održanima 27. rujna 2026. godine u Gornjem Sitnom dogodio se veliki politički preokret. Nezavisna lista grupe birača Jaske Peričić osvojila je 128 glasova i pet od sedam vijećničkih mjesta, dok je koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta osvojila 64 glasa i dva mandata.

Na izbore je izašlo čak 56,14 posto birača, što je bila uvjerljivo najveća izlaznost među splitskim mjesnim odborima i gradskim kotarima. Jedan od vijećnika s pobjedničke nezavisne liste, Denis Bratim, i prije izbora javno je upozoravao na problem odlaganja materijala na Mosoru i nedostatak informacija o radovima.

Upravo je taj problem bio jedna od tema koja je potaknula nezadovoljstvo dijela stanovnika. Sada, nakon preuzimanja odgovornosti za vođenje Mjesnog odbora, nezavisni vijećnici traže odgovore na pitanja koja su mjesecima postavljali kao građani.

Tko kontrolira što se dovozi na padine Mosora?

Najnoviji dopis otvara nekoliko važnih pitanja: što se trenutačno dovozi na spornu lokaciju, postoji li dokumentacija o podrijetlu i sastavu materijala, provode li se radovi u skladu s važećim rješenjima te tko je nadležan za njihovu kontrolu?

Jednako je važno utvrditi jesu li dojave o navodnom zakopavanju otpada utemeljene ili je riječ o aktivnostima koje imaju drukčije objašnjenje. Za takav zaključak potrebni su novi podaci i odgovori nadležnih tijela, a ne samo pretpostavke.

Ono što je zasad nedvojbeno jest da problem koji je već bio predmet inspekcijskih postupanja i dalje izaziva zabrinutost stanovnika Gornjeg Sitnog i Dubrave. Novoizabrano Vijeće sada javno traži odgovore, a na potezu su nadležne institucije i tvrtka koja se povezuje s aktivnostima na tom zemljištu.