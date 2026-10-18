Uzbuna na letu, zrakoplov hitno preusmjeren: Među putnicima i izraelska delegacija?

Zrakoplov koji je u nedjelju letio iz Tel Aviva za Beč morao je neplanirano sletjeti u Sofiju nakon dojave o bombi na letu.

Prema pisanju izraelskih medija, zrakoplovna kompanija zaprimila je telefonski poziv o sumnjivom predmetu u zrakoplovu. Nakon dojave naređeno je preusmjeravanje leta u Sofiju, gdje se zrakoplov trenutačno pregledava skenerima. Zasad nije potvrđeno je li se u njemu doista nalazila eksplozivna naprava, a putnici su ga sigurno napustili.

Izraelske zračne snage priopćile su da se incident nije dogodio u izraelskom zračnom prostoru ni u njegovoj blizini, zbog čega nisu uključene u slučaj i zasad nisu morale poduzimati nikakve mjere.

Putnici su za Ynet izjavili da je izvanredna situacija bila posljedica anonimne dojave o eksplozivnoj napravi. Prema njihovim navodima, u zrakoplovu se nalazilo izaslanstvo mladih koji su trebali govoriti u Ujedinjenim narodima.

Ovaj incident dio je niza sličnih prijetnji upućenih zrakoplovima povezanima s Izraelom. Prema pisanju Jerusalem Posta, prošlog su tjedna prijetnje bombom zaprimljene i na dva leta zrakoplovne kompanije Delta. Pokazalo se da je riječ o lažnim uzbunama, prenosi Dnevnik.hr.