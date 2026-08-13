Užasni prizori stižu iz Lokve Rogoznice. Policija spremna ako bude potrebe za evakuaciju

U Lokvi Rogoznici večeras je izbio požar, zbog čega su na teren izašle vatrogasne snage. Požar je izbio uz Jadransku magistralu, a vatrogasci su na terenu te rade na njegovu gašenju i sprječavanju daljnjeg širenja.

Prema informacijama Hrvatskog autokluba, zbog požara je prekinut promet Jadranskom magistralom (DC8) kroz Lokvu Rogoznicu.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske izvijestili su kako je požar izbio oko 20:21, u mjestu Lokva Rogoznica, uz magistralu. Zbog sigurnosti sudionika u prometu cesta je zatvorena za sav promet na dionici od Stanića iz smjera Splita do Medića iz smjera Makarske.

Na terenu su vatrogasci koji ulažu napore kako bi stavili požar pod nadzor. Za sada nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama, kao ni o razmjerima materijalne štete.

Požar se može vidjeti i iz okolnih područja, a do naše redakcije stigle su fotografije čitatelja s otoka Brača na kojima se vidi vatra koja gori na području Lokve Rogoznice.

Zbog zatvaranja magistrale vozačima se savjetuje dodatni oprez i praćenje informacija o stanju na cestama. O daljnjem razvoju situacije, stanju na terenu i ponovnom uspostavljanju prometa više će se znati nakon završetka vatrogasne intervencije.

"S obzirom na intenzitet požara na teren je upućen veći broj policijskih službenika s kombi vozilima kako bi bili pomogli građanima ukoliko bude potrebna evakuacija stanovništva i kao potpora gasiteljima na terenu.

Također, iz istog razloga prema Lokvi Rogoznici su upućena dva službena plovila s posadom", izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.

Pogledajte snimke požara koje su nam poslali čitatelji.