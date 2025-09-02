Užasni prizori na Zapadnoj obali: Mrtvi štakori plutaju po moru

Na Zapadnoj obali danas su uočeni štakori koji plutaju morem. Prizor je iznenadio građane i prolaznike, a fotografije koje nam je poslao čitatelj uznemirujuće su.

Za sada nema dodatnih informacija o tome kako su štakori dospjeli u more niti jesu li nadležne službe obaviještene.

Nije baš bilo lipo za vidit' plutajuće krepane pantagane, ali zapravo ništa to nije neobično, pogotovo nakon obilnih kiša.

Ovaj grozan prizor svakako je izazvao zgražanje građana, stoga se nadamo brzoj reakcija komunalnih službi.

No, prizori poput današnjeg otvaraju pitanje – provodi li se deratizacija dovoljno često i učinkovito, te tko snosi odgovornost za ovakve situacije?