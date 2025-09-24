UŽAS Vatrogasci javljaju: Dvije intervencije u tri minute – zaključana djeca u automobilima

U samo tri minute zagrebački vatrogasci intervenirali su dva puta zbog djece zaključane u automobilima. Prvi slučaj dogodio se 24. rujna 2025. u 12:17 u Radničkom dolu u Zagrebu, a drugi tri minute kasnije, u 12:20, u Soblinečkoj ulici u Soblincu. U oba slučaja vrata su uspješno otvorena bez materijalne štete.

Nisu u pitanju zanemarivanja, već tehničke okolnosti

Iz službenih izvora napominju da se ne radi o slučajevima zanemarivanja djece, već o situacijama na koje redovito upozoravaju proizvođači automobila. Moderna vozila često imaju sustave automatskog zaključavanja, poput tzv. "autolock" ili "walk-away lock" funkcija.

Stručnjaci navode nekoliko mogućih scenarija:

Automatsko ponovno zaključavanje ako se vrata ne otvore unutar 30 do 60 sekundi nakon otključavanja.

Zaključavanje pri udaljavanju ključa, kada se vozilo samo zaključa dok je dijete unutra.

Slučajno ručno zaključavanje koje dijete može aktivirati pritiskom na gumb ili ručicu.

Elektronički kvar ili pogreška korisnika, primjerice ostavljanje ključa u prtljažniku.

Preporuke vozačima

Podsjetimo, često iz automobilske industrije savjetuju vozačima da uvijek uzimaju ključ sa sobom, čak i prilikom kratkog izlaska iz vozila, te da se upoznaju s funkcijama zaključavanja svog automobila i po potrebi ih prilagode kako bi spriječili ovakve situacije.