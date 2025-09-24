UŽAS Vatrogasci javljaju: Dvije intervencije u tri minute – zaključana djeca u automobilima

U samo tri minute zagrebački vatrogasci intervenirali su dva puta zbog djece zaključane u automobilima. Prvi slučaj dogodio se 24. rujna 2025. u 12:17 u Radničkom dolu u Zagrebu, a drugi tri minute kasnije, u 12:20, u Soblinečkoj ulici u Soblincu. U oba slučaja vrata su uspješno otvorena bez materijalne štete.
Nisu u pitanju zanemarivanja, već tehničke okolnosti
Iz službenih izvora napominju da se ne radi o slučajevima zanemarivanja djece, već o situacijama na koje redovito upozoravaju proizvođači automobila. Moderna vozila često imaju sustave automatskog zaključavanja, poput tzv. "autolock" ili "walk-away lock" funkcija.
Stručnjaci navode nekoliko mogućih scenarija:
- Automatsko ponovno zaključavanje ako se vrata ne otvore unutar 30 do 60 sekundi nakon otključavanja.
- Zaključavanje pri udaljavanju ključa, kada se vozilo samo zaključa dok je dijete unutra.
- Slučajno ručno zaključavanje koje dijete može aktivirati pritiskom na gumb ili ručicu.
- Elektronički kvar ili pogreška korisnika, primjerice ostavljanje ključa u prtljažniku.
Preporuke vozačima
Podsjetimo, često iz automobilske industrije savjetuju vozačima da uvijek uzimaju ključ sa sobom, čak i prilikom kratkog izlaska iz vozila, te da se upoznaju s funkcijama zaključavanja svog automobila i po potrebi ih prilagode kako bi spriječili ovakve situacije.