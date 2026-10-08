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Užas uoči utakmice! Pao lift s petoricom košarkaša, trener Knežević ogorčen: "Hvala FIBA"

Trener Martin Knežević žestoko je kritizirao FIBA-u zbog odbijanja zahtjeva za odgodom susreta

Nevjerojatna priča stiže iz FIBA Europe Cupa, gdje je azerbajdžanski Gence BC doživio težak poraz na gostovanju kod turskog Esenler Erokspora (92:63).

Međutim, rezultat je ostao u drugom planu nakon što je trener gostiju Martin Knežević otkrio kakvu je dramu njegova momčad proživjela uoči utakmice, prenosi AS.

Naime, petorica košarkaša Gencea ozlijeđena su nakon što se u hotelu u kojem su bili smješteni srušilo dizalo, aprava je sreća što nitko nije zadobio ozljede s trajnim posljedicama.

Unatoč nesreći, utakmica nije odgođena. Azerbajdžanski klub zatražio je odgodu zbog ozlijeđenih igrača, ali FIBA nije prihvatila njihov zahtjev.

Trener žestoko prozvao domaćina i FIBA-u

Nakon utakmice oglasio se Knežević, američki trener s korijenima iz Crne Gore, koji nije skrivao ogorčenje.

"Ne iznenađuje me konačni rezultat s obzirom na to da je petorica mojih igrača ozlijeđena kada se prethodne večeri srušilo dizalo u hotelu. Da, u onom jeftinom hotelu u koji nas je smjestio Erokspor", poručio je.

"Moji dečki pali su s visine od tri kata, tako da mogu biti sretni što nisu zadobili ozljede koje bi im trajno promijenile život. A unatoč svemu, početkom treće četvrtine zaostajali smo samo deset poena."

Posebno ga je razljutila odluka organizatora natjecanja.

"I da, hvala FIBA-i što je ignorirala naš zahtjev za odgodom utakmice zbog igrača koji nam nisu bili na raspolaganju. Stvarno ste najbolji", ironično je zaključio Knežević, prenosi Gol.hr.

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