U apartmanu na Savskoj cesti u Zagrebu noćas je pronađeno mrtvo tijelo muškarca koji je, prema informacijama policije, preminuo od ozljeda zadobivenih nožem. Dvije osobe nalaze se pod nadzorom policije.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, dojava o događaju zaprimljena je oko 00.20 sati. Policijski službenici po dolasku na mjesto događaja u apartmanu su zatekli mrtvog muškarca.

Dvije osobe trenutačno se nalaze pod nadzorom policije, no zasad nije poznato u kakvoj su vezi s preminulim muškarcem niti kakva je njihova uloga u događaju.

Na mjestu pronalaska tijela u tijeku je očevid, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti smrti. Više informacija očekuje se nakon dovršetka policijskog postupanja.