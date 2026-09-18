UŽAS U ZAGREBU Jedan čovjek mrtav u teškoj nesreći: "Čuli smo prasak"

"Samo smo čuli prasak. Sudarili su se frontalno. Ne znam sto se dogodilo da je netko prešao u drugu traku. Ovo nisu velike brzine, a tako je teška nesreća", rekao je gost obližnjeg kafića koji je svjedočio strašnom sudaru na zagrebačkom Črnomercu.

Kako doznaje 24sata s mjesta nesreće, jedan čovjek je ozlijeđen, a drugi je preminuo. Informaciju o ozlijeđenima potvrdili su nam i iz PU zagrebačke.

Do sudara je došlo 19.50 sati na Zagrebačkoj cesti, na samom ulazu u podvožnjak. Sudjelovala su dva automobila. Promet je obustavljen zbog očevida. Na tom se dijelu grada stvara gužva. Cesta je blokirana, ni autobusi ne mogu prolaziti. Prometuje se okolnim cestama.

- Danas, 18. rujna oko 19.50 sati u Zagrebu, na Zagrebačkoj cesti, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. U prometnoj nesreći jedna osoba je smrtno stradala dok je jedna osoba ozlijeđena. U tijeku je očevid - javili su iz policije.

Hitna i policija su na terenu te se utvrđuju okolonosti. Stigli su i vatrogasci koji osiguravaju da se automobili ne zapale.

Kako 24sata doznaje od Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, građani su dojavili požar automobila nakon frontalnog sudara. Putnici su bili zarobljeni u vozilima. Po dolasku vatrogasaca vozila nisu bila u plamenu. Jedno vozilo je gorjelo, no prolaznici su požar ugasili prije dolaska vatrogasaca.

Vatrogasci su sudjelovali u izvlačenju unesrećenih. Ekipa Hitne medicinske pomoći izvukla je jednu osobu, dok je drugu izvlačila vatrogasna ekipa. Druga je osoba naknadno, uz nadzor Hitne medicinske pomoći, izašla iz vozila. Obje osobe potom je preuzela Hitna medicinska pomoć.