Užas u Švicarskoj: Pronađeni mrtvi otac i sin (2), obojica su Hrvati! Policija sumnja na stravičan zločin

U utorak ujutro gradska policija St. Gallena u Švicarskoj zaprimila je dojavu da otac, koji je živio odvojeno od majke djeteta, nije vratio njihovo dijete majci u skladu s prethodnim dogovorom. Nakon opsežne potrage i istrage, policijski službenici kasno navečer pronašli su muškarca i maleno dijete mrtve u jednom smještajnom objektu u Wattwilu, u švicarskom kantonu St. Gallen, piše Bluewin.

Okolnosti pronalaska tijela upućuju na to da je otac usmrtio dijete vatrenim oružjem, odnosno pištoljem, a potom istim oružjem počinio samoubojstvo, priopćila je policija.

Prema policijskom izvješću, riječ je o 33-godišnjem muškarcu i dječaku starom dvije i pol godine. Obojica su bili hrvatski državljani s prebivalištem u kantonu St. Gallen.

Kantonalna policija St. Gallena, pod vodstvom nadležnog kantonalnog državnog odvjetništva, pokrenula je istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.