Užas u susjedstvu: U streljani na otvorenom pronađena tijela trojice muškaraca

Tijela trojice muškaraca pronađena su u ponedjeljak u streljani na otvorenom u Danilovgradu u Crnoj Gori.

Policiju je obavijestio vlasnik koji je tijela pronašao oko 17 sati.

Policija u suradnji s nadležnim državnim tužiteljem provodi očevid i druge istražne radnje kako bi utvrdila okolnosti u kojima je došlo do uporabe vatrenog oružja i smrti trojice muškaraca, pišu Vijesti.

Nakon kriminalističke obrade mjesta događaja, utvrđivanja identiteta preminulih i provođenja prvih istražnih radnji policija će objaviti više informacija, prenosi Dnevnik.hr.