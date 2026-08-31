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Užas u susjedstvu: U streljani na otvorenom pronađena tijela trojice muškaraca

Vlasnik streljane pronašao je tijela trojice muškaraca i pozvao policiju

Tijela trojice muškaraca pronađena su u ponedjeljak u streljani na otvorenom u Danilovgradu u Crnoj Gori.

Policiju je obavijestio vlasnik koji je tijela pronašao oko 17 sati.

Policija u suradnji s nadležnim državnim tužiteljem provodi očevid i druge istražne radnje kako bi utvrdila okolnosti u kojima je došlo do uporabe vatrenog oružja i smrti trojice muškaraca, pišu Vijesti.

Nakon kriminalističke obrade mjesta događaja, utvrđivanja identiteta preminulih i provođenja prvih istražnih radnji policija će objaviti više informacija, prenosi Dnevnik.hr.

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