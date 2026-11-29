Rukometaš je preminuo nakon što mu je pozlilo tijekom utakmice u Sarajevu.

Tragedija se dogodila u nedjelju na susretu Bosne i Željezničara u sklopu Prve lige FBiH Jug, koji se održavao u Olimpijskoj dvorani Ramiz Salčin u sarajevskom naselju Mojmilo.

Igrač Bosne nakon što je osjetio zdravstvene tegobe napustio je teren i uputio se u svlačionicu, gdje je kolabirao, pišu 24sata.

Djelatnici hitne pomoći ubrzo su stigli na mjesto događaja, no unatoč pokušajima reanimacije rukometašu nisu uspjeli spasiti život.

Susret je prekinut, a gledatelji su napustili dvoranu. Identitet preminulog rukometaša zasad nije poznat, a očekuju se službeno očitovanje kluba i dodatne informacije o okolnostima tragedije.