Užas u susjedstvu: Dijete umrlo, još četvero iz istog vrtića završilo u bolnici

U Italiji je preminulo dijete staro oko godinu i pol, a još četvero djece iz istog privatnog vrtića u Tropei završilo je u bolnici sa sličnim simptomima.

Talijanski mediji pišu da se sumnja na bakterijsku infekciju, ali službene potvrde uzroka smrti još nema.

Dječak iz mjesta Zungri, u Kalabriji, najprije je 17. srpnja hospitaliziran u bolnici Jazzolino u Vibo Valentiji, a 21. srpnja je u vrlo teškom stanju prebačen u Catanzaro, gdje je preminuo u srijedu navečer.

Još četvero djece završilo u bolnici

Prema talijanskim medijima, još četvero djece koja pohađaju isti vrtić u Tropei hospitalizirano je sa sličnim simptomima. Troje ih je u međuvremenu otpušteno iz bolnice, dok je jedno dijete i dalje hospitalizirano u Catanzaru.

U vrtiću su, prema riječima ravnateljice, posljednjih dana gastrointestinalne tegobe imala još neka djeca. Spominje se desetak do dvanaestero djece sa simptomima, piše Index.

Tužiteljstvo otvorilo istragu

Tužiteljstvo u Vibo Valentiji otvorilo je istragu nakon što su roditelji preminulog dječaka podnijeli prijavu policiji. Zaplijenjena je djetetova medicinska dokumentacija, a tužiteljstvo je naložilo i zapljenu tijela.

U idućim satima trebala bi biti naložena obdukcija, koja bi trebala pomoći u utvrđivanju točnog uzroka smrti.

Vrtić: Moguća kontaminacija prostora za presvlačenje

Ravnateljica privatnog vrtića Family Baby School Serena Miceli rekla je za Il Vibonese da bi, prema informacijama kojima raspolažu, u pitanju mogla biti bakterija Clostridium difficile. Naglasila je da se zasad radi o pretpostavci.

“Prema informacijama kojima raspolažemo, u podlozi svega mogla bi biti bakterija, Clostridium difficile, koja je vjerojatno zarazila jedno dijete tijekom ranijeg posjeta bolnici. Nakon povratka u vrtić, prostori za presvlačenje pelena mogli su biti kontaminirani”, rekla je Miceli.

Dodala je da je vrtić o svemu obavijestio lokalnu zdravstvenu službu i zatražio upute o daljnjem postupanju. Prema pisanju talijanskih medija, vrtić je preventivno obustavio rad dok se ne razjasni što se dogodilo.