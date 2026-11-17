Trinaestogodišnja djevojčica poginula je u teškoj prometnoj nesreći u njemačkom mjestu Sailauf, nedaleko od Aschaffenburga, nakon što ju je automobil kojim je 32-godišnji muškarac bježao policiji udario na nogostupu. Djevojčica je od siline udarca odbačena iza živice, gdje su je vatrogasci pronašli bez znakova života.

Kako piše njemački Bild, tragedija se dogodila u ponedjeljak navečer, 16. studenoga, tijekom policijske potjere za automobilom marke Mitsubishi.

Policajci su pokušali zaustaviti vozilo jer su na njemu bile ukradene registarske oznake. Međutim, vozač se oglušio na njihove naredbe i počeo bježati.

Automobilom jurio po nogostupu

Prema dosadašnjim informacijama policije, 32-godišnjak je tijekom bijega vozio nogostupom, gdje je udario 13-godišnju djevojčicu.

Potom se sudario s još dva automobila, pri čemu su ozlijeđene dvije osobe.

Silina udarca odbacila je djevojčicu iza obližnje živice. Vatrogasci su je pronašli tijekom intervencije, no unatoč pokušajima spašavanja, nije joj bilo pomoći.

Vozač i suputnik uhićeni

Policija je uhitila 32-godišnjeg vozača i njegova 34-godišnjeg suputnika.

Kriminalistička policija provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće i odgovornost sudionika.

Tragedija je potresla lokalnu zajednicu, a više detalja o događaju objavio je njemački Bild.