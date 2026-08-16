Užas u Mađarskoj: Prevrnuo se autobus pun putnika, poginulo 12 ljudi

Dvanaest osoba poginulo je, a najmanje deset je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se tijekom noći dogodila na autocesti u istočnoj Mađarskoj. Poljski autobus sletio je s ceste i prevrnuo se, a o tragediji je u nedjelju ujutro izvijestio mađarski premijer Peter Magyar u objavi na Facebooku, prenosi Reuters.

U autobusu bilo 57 putnika i dva vozača

Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima u blizini mjesta Mezőkeresztes, na autocesti M3. Prema informacijama policije, autobus se kretao prema gradu Nyíregyházi kada je sletio u jarak i prevrnuo se.

Mađarska državna novinska agencija MTI objavila je da se u vozilu u trenutku nesreće nalazilo 57 putnika i dva vozača.

Sumnja se da je vozač zaspao

Prema prvim rezultatima istrage, autobus je na ravnom dijelu autoceste skrenuo s kolnika i završio u jarku.

"Preliminarne informacije ukazuju na to da je vozač vjerojatno zaspao", objavila je policija na svojim internetskim stranicama.

Vozač autobusa je priveden, dok su ozlijeđeni prevezeni u bolnicu. Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i točan uzrok nesreće.