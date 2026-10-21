UŽAS U HRVATSKOJ Djevojčici filter povukao kosu, ostala zarobljena pod vodom! Helikopterom prevezena u bolnicu

Teška nesreća dogodila se u utorak, nešto prije 10 sati, u turističkom objektu na području Rapca, gdje je maloljetna njemačka državljanka ostala zarobljena pod vodom u unutarnjem bazenu.

Prema informacijama labinske policije, djevojčica je tijekom ronjenja prišla zidnom filteru na dubini od približno jednog metra. U jednom trenutku filter joj je povukao kosu, zbog čega nije uspjela izroniti te je određeno vrijeme provela pod vodom.

Reanimirali je do dolaska hitne pomoći

Djevojčici su odmah priskočili u pomoć član obitelji i jedna gošća hotela, koji su je reanimirali do dolaska hitne medicinske pomoći. Nakon pružene pomoći helikopterom je prevezena u bolnicu u Rijeci, gdje je nastavljeno njezino liječenje. Zasad nema službenih informacija o težini ozljeda.