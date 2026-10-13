Užas u Dalmaciji: Ženu pratio do stubišta zgrade pa joj zabio nož u leđa

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku podiglo je optužnicu protiv 46-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg tereti za pokušaj ubojstva žene u Dubrovniku. Riječ je o slučaju koji se, prema navodima tužiteljstva, dogodio sredinom lipnja ove godine u stubištu stambene zgrade.

Nakon provedene istrage, državno odvjetništvo zaključilo je da postoje osnove za podizanje optužnice zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju, prema odredbama Kaznenog zakona.

Prišao joj s leđa i napao je nožem

Prema optužnici, 46-godišnjak je 14. lipnja 2026. godine u Dubrovniku pratio hrvatsku državljanku te joj u stubištu stambene zgrade prišao s leđa.

Tužiteljstvo ga tereti da je, s namjerom da joj oduzme život, nožem zadao ubodnu ranu u predjelu desne lopatice.

Žena je pritom zadobila tjelesnu ozljedu, a osumnjičeni napadač nakon toga je pobjegao s mjesta događaja.

Državno odvjetništvo opisane radnje pravno kvalificira kao pokušaj ubojstva.

Uz podizanje optužnice, Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku predložilo je Županijskom sudu u Dubrovniku produljenje istražnog zatvora 46-godišnjaku.

Kao razlog navodi se opasnost od ponavljanja kaznenog djela, sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku.

O prijedlogu za produljenje istražnog zatvora odlučit će nadležni sud.

Protiv 46-godišnjaka sada je podignuta optužnica, a njegova kaznena odgovornost utvrđivat će se u daljnjem sudskom postupku.