Užas u Dalmaciji: Ženu pratio do stubišta zgrade pa joj zabio nož u leđa

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku podiglo je optužnicu protiv 46-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg tereti za pokušaj ubojstva žene u Dubrovniku. Riječ je o slučaju koji se, prema navodima tužiteljstva, dogodio sredinom lipnja ove godine u stubištu stambene zgrade.
Nakon provedene istrage, državno odvjetništvo zaključilo je da postoje osnove za podizanje optužnice zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju, prema odredbama Kaznenog zakona.
Prišao joj s leđa i napao je nožem
Prema optužnici, 46-godišnjak je 14. lipnja 2026. godine u Dubrovniku pratio hrvatsku državljanku te joj u stubištu stambene zgrade prišao s leđa.
Tužiteljstvo ga tereti da je, s namjerom da joj oduzme život, nožem zadao ubodnu ranu u predjelu desne lopatice.
Žena je pritom zadobila tjelesnu ozljedu, a osumnjičeni napadač nakon toga je pobjegao s mjesta događaja.
Državno odvjetništvo opisane radnje pravno kvalificira kao pokušaj ubojstva.
Uz podizanje optužnice, Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku predložilo je Županijskom sudu u Dubrovniku produljenje istražnog zatvora 46-godišnjaku.
Kao razlog navodi se opasnost od ponavljanja kaznenog djela, sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku.
O prijedlogu za produljenje istražnog zatvora odlučit će nadležni sud.
Protiv 46-godišnjaka sada je podignuta optužnica, a njegova kaznena odgovornost utvrđivat će se u daljnjem sudskom postupku.