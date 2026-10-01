UŽAS NA DJEČJEM ROĐENDANU Majka (29) ubijena tijekom proslave 8. rođendana sina u Sacramentu, za sve osumnjičen bivši suprug

Majka osmogodišnjeg dječaka ubijena je tijekom proslave njegova rođendana u igraonici s trampolinima u Sacramentu.

Za ubojstvo 29-godišnje Samanthe Lee Cromwell osumnjičen je njezin bivši suprug, koji se navodno nepozvan pojavio na proslavi.

Pucnjava se dogodila u subotu poslijepodne na parkiralištu ispred zabavnog parka Urban Air Adventure Park. Policija je oko 15:30 sati dobila dojavu o pucnjavi, a po dolasku je zatekla dvije ranjene žene.

Hitne službe pokušale su spasiti 29-godišnjakinju, no proglašena je mrtvom na mjestu događaja. Njezina prijateljica Faith također je ranjena te je u kritičnom stanju prevezena u bolnicu, piše Daily Mail, prenosi Dnevnik.hr.

Osumnjičen za ubojstvo i pokušaj ubojstva

Policija je ubrzo uhitila 36-godišnjeg Edwarda Leeja Daniela Tuckera Jr., bivšeg supruga ubijene žene. Tereti ga se po četiri točke optužnice, među kojima su ubojstvo, pokušaj ubojstva i ilegalno posjedovanje vatrenog oružja. Prema zatvorskim podacima, nije mu odobrena jamčevina.

Tucker je imao problema sa zakonom i prije ovog slučaja. Uhićen je 2024. godine zbog posjedovanja oružja i pucanja u nastanjeni objekt u sklopu policijske akcije protiv bande u okrugu Fresno.

Obitelj tvrdi da je brak bio nasilan

Žrtvin očuh Cedric Ward rekao je da su Cromwell i Tucker bili nekoliko godina u braku te da imaju osmogodišnjeg sina. Prema tvrdnjama obitelji, njihov odnos bio je nasilan, a Cromwell je dulje vrijeme pokušavala napustiti supruga prije nego što su se razveli.

Nakon njezine smrti brigu o osmogodišnjem dječaku preuzeo je očuh ubijene žene. Cromwellina sestra pokrenula je prikupljanje donacija za troškove sprovoda i uzdržavanje djeteta.

U lokalnom parku najavljeno je i okupljanje u spomen na ubijenu 29-godišnjakinju.