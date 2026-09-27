Užas na autocesti u Njemačkoj: Prevrnuo se autobus pun turista, dvoje mrtvih i 26 ozlijeđenih

Dvije osobe izgubile su život, a još 26 ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na autocesti A96 kod Buchloea u Bavarskoj. Jedna od ozlijeđenih osoba nalazi se u životnoj opasnosti.

Kako prenosi Bild, turistički autobus talijanskih registracijskih oznaka sletio je s autoceste nešto poslije šest sati, nakon čega se prevrnuo u jarak.

U vozilu se u trenutku nesreće nalazilo između 40 i 50 putnika. Riječ je o članovima turističke grupe s Filipina, dok njihovo krajnje odredište zasad nije poznato.

Jedna osoba poginula na mjestu

Prema informacijama njemačke policije, jedna osoba preminula je na mjestu nesreće, dok je druga od zadobivenih ozljeda preminula nedugo poslije.

Identitet poginulih zasad nije objavljen.

Među 26 ozlijeđenih jedna je osoba zadobila ozljede opasne po život. Na mjesto nesreće upućen je velik broj pripadnika hitnih službi, a u akciju je uključen i helikopter.

Vatrogasci su prevrnuti autobus morali dodatno osigurati užadima i drvenim potpornjima kako bi spriječili njegovo pomicanje tijekom intervencije.

Autobus sletio s ceste i završio u jarku

Prve informacije upućuju na to da u nesreći nije sudjelovalo drugo vozilo. Autobus je, iz zasad neutvrđenog razloga, prešao preko desnog ruba kolnika i potom se prevrnuo u jarak.

Na fotografijama s mjesta događaja vidi se teško oštećeno vozilo kojemu je, među ostalim, potpuno razbijeno prednje vjetrobransko staklo.

Točan uzrok nesreće tek treba utvrditi. Državno odvjetništvo angažiralo je prometnog vještaka koji će pokušati rekonstruirati kretanje autobusa i okolnosti koje su dovele do slijetanja.

Policija upozorava da se informacije o broju i stanju ozlijeđenih još mogu mijenjati zbog opsega intervencije.

A96 zatvorena u oba smjera

Nesreća je izazvala velike probleme u prometu. Autocesta A96, važna prometnica koja povezuje područje Münchena i Memmingena, potpuno je zatvorena u oba smjera između čvorova Buchloe-Ost i Landsberg am Lech-West.

Prema informacijama njemačkog autokluba ADAC, očekuje se da će taj dio autoceste ostati zatvoren najmanje do 11 sati.

Policija i vještaci u međuvremenu nastavljaju očevid kojim bi trebalo biti utvrđeno zbog čega je turistički autobus napustio kolnik i završio prevrnut uz autocestu.