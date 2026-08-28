UŽAS NA AUTOCESTI Poginula djeca od 4 i 11 godina i 74-godišnjakinja, Audi se silovito zabio u kamion

Strašni detalji teške prometne nesreće koja se u četvrtak dogodila na slovenskoj primorskoj autocesti potresli su javnost. U sudaru osobnog automobila i teretnog vozila život su izgubile tri osobe – djeca u dobi od samo četiri i 11 godina te 74-godišnja žena. Tragedija se dogodila 27. kolovoza oko 16.28 sati na autocesti između Unca i Ravbarkomande. Slovenska policija potvrdila je da se u osobnom automobilu nalazilo pet osoba, svi državljani Sjeverne Makedonije, pišu Slovenske novice.

Automobil najprije udario u zaštitnu ogradu

Prema informacijama koje prenose Slovenske novice, 64-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine zbog kvara je teretno vozilo zaustavio u zaustavnoj niši. U trenutku nesreće nalazio se u kabini kamiona. Vozač Audija A4 talijanskih registarskih oznaka potom je, prema dosad poznatim informacijama, najprije udario odnosno zahvatio zaštitnu ogradu, nakon čega se automobil silovito zabio u stražnji lijevi dio prikolice teretnog vozila. Posljedice udara bile su stravične. Liječnik je na mjestu nesreće mogao samo potvrditi smrt 74-godišnje žene te dvoje djece u dobi od četiri i 11 godina. U nesreći je teško ozlijeđena i 33-godišnja žena, koja je helikopterom prevezena u bolnicu. Ozlijeđen je i 39-godišnji vozač Audija, koji je u bolnicu prevezen vozilom hitne pomoći. Vozač teretnog vozila nije ozlijeđen. Na mjesto tragedije odmah je upućeno više policijskih patrola i vatrogasaca, a u očevidu su sudjelovali policija, istražna sutkinja i državna tužiteljica. Autocesta prema Kopru zbog nesreće je satima bila zatvorena, a prema informacijama slovenskih medija promet je ponovno uspostavljen tek prije ponoći.

Policija istražuje sve okolnosti tragedije

Veleposlanstvo Sjeverne Makedonije u Ljubljani stupilo je u kontakt sa slovenskim institucijama i obiteljima stradalih te im pomaže u postupcima vezanim uz prijevoz posmrtnih ostataka u domovinu. Slovenska policija nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i točan uzrok nesreće. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja očekuje se podnošenje kaznene prijave zbog sumnje na izazivanje prometne nesreće iz nehaja.