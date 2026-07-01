Užas i strava: Brutalno pretukli pomorca, sudac otkrio jezive detalje napada

Sirijski pomorac M. A. (25), koji je krajem siječnja brutalno pretučen i opljačkan u središtu Rijeke, danas je svjedočio pred sucem istrage Županijskog suda u Rijeci. Nakon napada, pružanja liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave, pomorac je morao otploviti iz riječke luke, a sada se ponovno vratio u Rijeku kako bi dao iskaz. Kako piše portal Burin, iako ovaj dio istrage nije javan, neslužbeno se doznaje da je njegov iskaz potvrdio dosadašnju rekonstrukciju događaja.

U riječkoj policiji danas je, pod nadzorom Državnog odvjetništva, organizirano i prepoznavanje osumnjičenika.

Dvojica mladića u istražnom zatvoru

Zbog sumnje da su sudjelovali u brutalnom napadu, u istražnom zatvoru od 23. svibnja nalaze se Stjepan Agatić (19) i Ivan Šebalj (18). Tereti ih se za pokušaj ubojstva, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari.

Agatić je dodatno osumnjičen i za nedozvoljeno posjedovanje spremnika za automatsku pušku s mecima. Sudac istrage odredio im je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Na ročište je bila privedena i Vanja Vojvodić (18), koju se sumnjiči da je poticala na pokušaj ubojstva, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari te da je snimala cijeli napad. Sudac istrage odbio je prijedlog za njezinim pritvaranjem te joj odredio mjeru opreza, odnosno obvezu redovitog javljanja policiji.

Četvrta sudionica napada bila je A. P., tada maloljetna, a danas punoljetna djevojka. Nju se sumnjiči da je žrtvu više puta udarila nogom dok je ležao na tlu, no za nju tužiteljstvo nije ni tražilo istražni zatvor.

Napadu prethodio sukob s Nepalcima?

Brutalni napad dogodio se 31. siječnja oko 23:35 sati na Trgu 128. brigade HV-a, u blizini McDonald'sa. Prema navodima iz istrage, svemu je prethodio verbalni i fizički sukob koji su noć ranije A. P. i Vanja Vojvodić imale s trojicom nepalskih državljana. Djevojke su policiji prijavile da su ih stranci neprimjereno dodirivali te da je jedna od njih dobila udarce, no vidljivih ozljeda nije bilo.

Sumnja se da je skupina sljedeće noći krenula tražiti muškarce koji su ih navodno napali. Te večeri četvorka je naišla na sirijskog pomorca M. A. Prema rekonstrukciji događaja, tada maloljetna A. P. obratila mu se na hrvatskom jeziku, nakon čega se on počeo udaljavati. Tada su mu prišli Agatić i Šebalj.

Agatić ga je, sumnja se, obuhvatio rukama i onemogućio mu obranu, dok ga je Šebalj počeo udarati nogama u tijelo i glavu. Potom ga je Agatić podigao i bacio na tlo, nakon čega su ga obojica nastavila udarati nogama po glavi i tijelu. Dok je pomorac nepomično ležao, praktički bez svijesti, više puta su ga udarili u prsni koš. Agatić se tereti da mu je objema nogama skočio na prsa. Sumnja se i da su ga, iz mržnje prema strancu, obojica više puta pljunula, a u tim trenucima nogom ga je udarila i A. P.

Uzeli mu novac, razbili mobitel i ostavili ga da leži

Prema sumnjama istražitelja, Agatić je potom pomorca okrenuo na bok, iz džepa mu uzeo 200 eura, a njegov mobitel bacio na tlo. Cijeli događaj mobitelom je snimala Vanja Vojvodić, koja je, zajedno s drugom djevojkom, prema navodima iz istrage, glasno odobravala nasilje. Nakon iživljavanja, osumnjičeni su ga ostavili da leži i otišli. Pretučeni 25-godišnjak zadobio je prijelom nosne kosti s pomakom te brojne druge ozljede glave i tijela.

Prilikom odlučivanja o istražnom zatvoru, sudac istrage ocijenio je da su Agatić i Šebalj pokazali naglašenu upornost i kriminalnu volju. Istaknuo je njihovu izrazitu brutalnost, agresivnost i nedostatak empatije, s obzirom na to da su žrtvu nastavili tući i nakon što je izgubila svijest. Kao posebno otegotne okolnosti navedeni su pljuvanje uz ksenofobične izjave te Agatićev skok objema nogama na prsa žrtve. Prema ocjeni suca, brutalnost je kulminirala krađom novca i razbijanjem mobitela polusvjesnoj žrtvi.

Za Vanju Vojvodić sud je zaključio da je njezino djelovanje bilo poticajne prirode, no da istražni zatvor u njezinu slučaju nije nužan.

Neslužbeno: Bavili se borilačkim sportovima

Stjepan Agatić, Ivan Šebalj i Vanja Vojvodić dosad nisu kazneno osuđivani. Agatić, po zanimanju krojač, ima prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira, dok je Šebalj završio srednju školu za mehatroničara.

Neslužbeno se doznaje da su se Agatić i Šebalj bavili borilačkim sportovima, što se, prema izvorima, može vidjeti i na snimci napada po njihovim pokretima i udarcima.