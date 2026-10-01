UZ ZVUKE SIRENA ODVEZANI KONOPI Završen treći po redu CROYA Yacht Charter Show

Četverodnevni B2B sajam na splitskoj Zapadnoj obali opravdao je status najvažnijeg događaja za luksuzni nautički turizam u Hrvatskoj, označivši ujedno i kraj još jedne čarter sezone.

Uz zvuke sirena, dizanjem sidara i odvezivanjem konopa na splitskoj Zapadnoj obali danas je službeno zatvoreno treće i programski do sada najbogatije izdanje CROYA Yacht Charter Showa. U organizaciji udruge Croatian Yachting Association (CRO.Y.A.) sajam je tijekom sva četiri dana ponovno potvrdio da Hrvatska ima znanje, infrastrukturu i ponudu za sam vrh svjetskog jahting chartera.

Završni dan bio je posvećen finalizaciji poslovnih dogovora i dojmova, a kao kruna svega, uslijedio je domjenak u suradnji sa CYBA-om, međunarodnim udruženjem individualnih yacht charter brokera čije je sjedište u SAD. Gotovo 250 inozemnih čarter brokera i agenata iz više od 16 zemalja svijeta polako napušta Split s iznimnim dojmovima o kvaliteti hrvatske flote, visoko profesionalnim posadama i bogatoj ponudi domaćih izlagača.

„Budući da sam dio organizacijskog odbora, vrlo je teško ne biti pristran, ali dobili smo zaista, zaista pozitivne povratne informacije od svih charter brokera, što je izuzetno važno. Vlasnici jahti još su zadovoljniji jer su imali mnogo brokera koji su posjetili njihove brodove tijekom svih ovih dana.“, rekao je član organizacijskog odbora i udruge CRO.Y.A., Zlatko Vodanović i dodao:

„Velika zahvala ide i svim našim izlagačima, sponzorima i partnerima čiji su trud i uslužnost na Zapadnoj obali podigli cijeli sajam na vrhunsku razinu. Bez njihove predanosti i profesionalnosti ne bismo mogli stvoriti ovako snažnu platformu za umrežavanje. Izuzetno nas veseli što vidimo da se uloženi trud vraća kroz konkretne poslovne prilike, te što sajam završavamo s osjećajem zajedničkog uspjeha i sjajnim temeljem za pripremu nadolazeće sezone.”

Iznimno bogat program koji je proteklih dana obuhvatio preglede flote, B2B susrete, stručne seminare te natjecanja chefova i posada, još je jednom dokazao da je CROYA Yacht Charter Show ključna poluga za generiranje nove vrijednosti u hrvatskom nautičkom gospodarstvu.

„Iza svakog uspješnog izdanja sajma stoji ogromna količina truda, detaljnog planiranja i energije cijelog tima, pa nas iznimno raduje kada vidimo ovako fantastične rezultate na terenu. Posebno sam ponosna na atmosferu koju smo stvorili na Zapadnoj obali, spoj vrhunskog profesionalizma i prave mediteranske gostoljubivosti. Najveću zahvalu od svih, upućujem svim članovima posada koji su dali svoj maksimum na natjecanjima i prezentacijama, hvala i kolegama iz organizacije i partnerima na koordinaciji. Reakcije govore da smo napravili sjajan posao, a to nam je ujedno i najbolji vjetar u leđa za sve što slijedi.”, rekla je članica udruge i organizacijskog odbora CROYA-e Ivana Pančev.

Odmah po završetku sajma, luksuzni brodovi i jahte jedan za drugim isplovljavaju sa Zapadne obale uglavnom prema svojim matičnim lukama. Za flotu i njihove posade uskoro započinje takozvani winter mode - razdoblje raspremanja, radova i unaprjeđenja kako opreme tako i brodova. Dok organizatori najavljuju pripreme za sljedeće izdanje CROYA sajma, vlasnici brodova zimu će iskoristiti kako bi plovila dočekala proljeće u punom sjaju i potpuno spremna za nadolazeće nautičke izazove.

„Izuzetno sam ponosan i zadovoljan načinom na koji je protekla treća godina CROYA Yacht Charter Showa. Split je još jednom dokazao da je nezaobilazno središte nautičkog čartera na Mediteranu, a reakcije inozemnih charter brokera, kapetana i izlagača potvrđuju da iz godine u godinu podižemo ljestvicu kvalitete.“, rekao je predsjednik udruge CRO.Y.A. Stipe Petričević i dodao:

„Iskreno zahvaljujem svim sudionicima, agentima i kapetanima koji su prepoznali važnost ovog događaja, kao i našim sponzorima, partnerima i pokroviteljima bez čije podrške ova priča ne bi bila moguća. Veliko hvala i posadama na impresivnom entuzijazmu koji unose u svako natjecanje i prezentaciju brodova. CROYA nije samo sajam, ona je platforma za jačanje našeg zajedničkog pozicioniranja na globalnom tržištu, i s velikim optimizmom već sada krećemo s pripremama za iduće izdanje.“

Podsjetimo, ovogodišnje izdanje CROYA Yacht Charter Showa, odvijalo se pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta RH i uz podršku koju su pružili Hrvatska turistička zajednica, Grad Split, Turistička zajednica grada Splita, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatska gospodarska komora.