Područje oko Osnovne škole Ostrog i budućeg velikog dječjeg vrtića u Kaštel Lukšiću trebalo bi dobiti uređeniju i sigurniju prometnu infrastrukturu. Grad Kaštela odabrao je izvođača za rekonstrukciju dijela Ulice Komjate, koja se proteže oko prostora sjeverno od spomenika dr. Franji Tuđmanu. Riječ je o području na kojem će u budućnosti, uz postojeću školu, biti koncentriran niz javnih sadržaja namijenjenih djeci i njihovim obiteljima.

Prema odluci o odabiru o kojoj je izvijestio Portal.hr, posao je dobila splitska tvrtka Kavelj, čija ponuda iznosi 633.550 eura bez PDV-a, odnosno 791.937,50 eura s PDV-om. Odabrana ponuda približno je 12 posto niža od prvotne procjene vrijednosti nabave, koja je iznosila 720.000 eura bez PDV-a.

Nogostupi duž približno 400 metara prometnice

Projektom je predviđeno uređenje približno 400 metara ulice, s posebnim naglaskom na sigurnost pješaka. Uz prometnicu će se urediti nogostupi s obje strane kolnika, čime bi se trebalo omogućiti sigurnije kretanje učenika Osnovne škole Ostrog, roditelja i drugih stanovnika toga dijela Kaštel Lukšića.

Zapadni dio ulice neposredno uz školu zadržat će jednosmjerni promet, uz kolnik širok 3,5 metara. Jednosmjerni režim predviđen je i na sjevernom dijelu ulice, dok će se u prostoru između kolnika i nogostupa uz školu očuvati postojeći zeleni pojas s drvoredom.

Prometnica će dobiti na važnosti otvaranjem novog vrtića

Poseban značaj ove investicije proizlazi iz činjenice da se na obližnjem području razvijaju novi javni sadržaji, među kojima je dječji vrtić kapaciteta približno 200 djece. Uz njega su predviđeni i park te drugi sadržaji društvene namjene, zbog čega se može očekivati veći broj pješaka i vozila na lokalnoj uličnoj mreži.

Uređenje prometnice zato nije samo pitanje zamjene dotrajalog asfalta, nego i prilagodbe prostora budućim potrebama stanovništva. Odvojene pješačke površine posebno su važne na lokacijama na kojima se svakodnevno kreće velik broj djece, a promet je najintenzivniji u vrijeme početka i završetka nastave ili dolaska i odlaska iz vrtića.

Investicija predviđena gradskim planovima

Postupak javne nabave za rekonstrukciju dijela Ulice Komjate objavljen je krajem rujna, a odabirom izvođača projekt je ušao u novu fazu realizacije. Odabrana cijena radova predstavlja uštedu od 86.450 eura u odnosu na procijenjenu vrijednost bez PDV-a.

Odabir izvođača ipak ne znači da su radovi već počeli. Točan datum uvođenja izvođača u posao, eventualna privremena prometna regulacija i dinamika radova još nisu potvrđeni u dostupnim informacijama.