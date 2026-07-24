Uz podršku Dine Levačić započeo je plivački ultramaraton oko otoka Brača

Rekreativac Stjepan Lukšić danas je započeo plivački ultramaraton „Brač 100K”, tijekom kojeg će u deset etapa isplivati puni krug oko rodnog Brača. Osim što nastoji pomaknuti vlastite granice, cilj akcije je prikupiti novčana sredstva za udrugu More snage Brač, koja pruža podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima na otoku. Prva dionica vodi ga od Supetra preko Miraca i Sutivana do uvale Svićuraj, a na četverosatnom plivanju pridružila mu se i poznata plivačica Dina Levačić.

„Pred start osjećam mješavinu uzbuđenja, odgovornosti i zahvalnosti. Mjesecima sam se pripremao za ovaj trenutak, ali tek sada postajem svjestan koliko ova priča znači ljudima. To mi daje dodatnu snagu. Sigurno će biti teških dana, ali svaki put kada pomislim na ljude koji me prate i vjeruju u ovaj projekt, znam da nema odustajanja. Želim doplivati do cilja zbog svih nas", poručio je prije početka Stjepan Lukšić, rekreativac i pokretač humanitarnog ultramaratona „Brač 100K”.

Posebnu vrijednost cijelom projektu daje njegova dobrotvorna dimenzija. Odabirom upravo novoosnovane udruge More snage želi se dodatno skrenuti pozornost na njezin rad te osigurati sredstva za nastavak pružanja psihološke podrške oboljelima i njihovim bližnjima.

„Za nas u udruzi More snage ova akcija znači puno više od prikupljanja donacija. Ona šalje poruku da nitko ne bi trebao prolaziti kroz borbu s karcinomom sam, a posebno ne na otoku gdje su mogućnosti podrške često ograničenije nego na kopnu. Zahvalni smo Stjepanu što je upravo našu udrugu odabrao za partnera ovog iznimnog pothvata”, poručila je Ivana Maričić, osnivačica udruge More snage.

Iako je u moru prepušten vlastitoj snazi, Stjepan na ovom putu ni u jednom trenutku nije sam. Danas je uz njega Dina, a tijekom ostatka rute prati ga velik tim prijatelja i podržavatelja koji brine o sigurnosti, logistici i organizaciji.

Za vrijeme plivanja, dostupan je račun otvoren u svrhu prikupljanja novčanih sredstava pri Društvu Crvenog križa Brač, Petra Jakšića 11, 21400 Supetar, OIB: 22045187327, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR9823600001503668356.

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