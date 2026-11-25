Od bezvremenske „Tamare“ i „Jači od sudbine“ do „Vukovi umiru sami“, „U dobru i zlu“ i „Dok svira radio“ – Boris Novković 29. svibnja 2027. godine stiže u Arenu Zagreb na veliki slavljenički koncert kojim će obilježiti 40 godina impresivne glazbene karijere. Publiku očekuje večer ispunjena najvećim hitovima, nezaboravnim duetima, ljubavnim baladama i pjesmama koje su odavno postale dio glazbene povijesti ovih prostora.

Četiri desetljeća glazbe, tisuće koncerata, generacije publike i pjesme koje ne poznaju rok trajanja. U subotu, 29. svibnja 2027., Arena Zagreb postat će pozornica velikog glazbenog slavlja na kojem će se susresti sve generacije njegovih obožavatelja.

Priča koja je započela 1986. godine debitantskim albumom „Kuda idu izgubljene djevojke“ i istoimenim hitom „Tamara“ pretvorila se u jednu od najdugovječnijih i najuspješnijih kantautorskih karijera domaće pop-rock scene. Već prvim pjesmama Boris je osvojio publiku, a narednih desetljeća nizao hitove u duete koji su danas već postali evergreeni pop-rock glazbe ovih prostora.

Njegov glazbeni potpis oduvijek su obilježavali prepoznatljiva interpretacija, snažne emocije i tekstovi koji govore o ljubavi, rastancima, nadama i životnim pričama. Upravo zato njegove pjesme nisu ostale vezane uz jedno glazbeno razdoblje, već su desetljećima pronalazile put do novih generacija slušatelja.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzimaju i pjesme koje su nastale u suradnji s drugim velikim glazbenim imenima. Neki od najpoznatijih dueta svakako su hitovi „Daleko“, koji je otpjevao s legendarnim Kemalom Montenom, potom „Malo nas je, al' nas ima“, koji je otpjevao s Dinom Dvornikom kao i veliki duet sa Severinom „'Ko je kriv“ koji i nakon više od 20 godina ne silazi s play lista radio stanica u čitavoj regiji.

A kada je riječ o velikim glazbenim trenucima, neizostavna je i pjesma „Vukovi umiru sami“, s kojom je Boris pobijedio na Dori 2005. godine i predstavljao Hrvatsku na Eurosongu. Bila je to još jedna potvrda njegovog autorskog i izvođačkog potencijala, ali i pjesma koja je postala jedan od najvećih hitova u trećem desetljeću njegove karijere. A već iduće godine zajedno s Goranom Bregovićem poslao je Severinu na Eurosong s pjesmom “Moja štikla”.

“U životu sam oduvijek trčao maraton na duge relacije, a ne kratke, brzopotezne sprinteve. Marljivo sam gradio svoj materijal – 18 autorskih i desetak kompilacijskih albuma – i uvijek bio najviše fasciniran pisanjem pjesama. Zato sam ponekad koncertne aktivnosti stavljao u drugi plan iako sam oduvijek slušao mišljenja da sam u koncertnom smislu pravi, izvorni pop-rock izvođač, s naglaskom na rock, koji zna podići publiku na način koji priliči velikim pozornicama. Upravo su zato neki komorniji prostori često bili neprikladni za moju divlju, reklo bi se, rockersku energiju. Zbog te utrke na duge staze, pošteno – onako kako sam i odgajan – želio sam prvo stvoriti i osigurati velik opus, a kad ga imam, onda i koncertno eksplodirati. Moja je vizija uvijek bila koncert mene kao izvođača uz pregršt pjesama koje publika zna i s kojima je rasla zajedno sa mnom kroz ovih 40 godina karijere”, istaknuo je Boris pa nastavio:

“U najboljim sam godinama s obzirom na karakter glazbe koju izvodim, a to potvrđuje i svjetski trend sličnih izvođača – od Roda Stewarta, Stinga, Springsteena, Bryana Adamsa do McCartneyja. Ne da se uspoređujem s njima, već govorim o stilskom predznaku: upravo ti izvođači, od kojih su neki stariji i po 20 i više godina od mene, još uvijek žare i pale svjetskom scenom. To mi daje za pravo vjerovati da u idućih 20 godina imam dovoljno vremena da svoj status zaista dovedem do koncertne atrakcije posljednjih starosjedilaca, a imam sreću da mogu reći – ne samo hrvatskih, već i regionalnih prostora”, zaključio je popularni umjetnik.

Koncert u Areni Zagreb bit će mnogo više od retrospektive glazbene karijere. Bit će to susret s pjesmama uz koje su mnogi odrastali, zaljubljivali se, prekidali, mirili i stvarali uspomene. Četrdeset godina karijere nije samo broj. To su četiri desetljeća pjesama koje su nadživjele glazbene trendove, publike koja se mijenjala, ali i ostajala vjerna te melodija koje se i danas pjevaju uglas. Upravo će takva atmosfera obilježiti veliki zagrebački koncert, na kojem će Boris Novković sa svojom publikom i slavnim gostima proslaviti sve ono što je tijekom karijere pažljivo stvarao.

Zagreb je njegov grad u kojem je odrastao i počeo se baviti glazbom, a ova Arena 29. 5. 2027. bit će upravo početak njegovog velikog koncertnog putovanja kroz velike dvorane ovih prostora narednih desetljeća.

Ulaznice za ovaj slavljenički koncert već su u prodaji na web platformi Eventim i na svim njihovim prodajnim mjestima.