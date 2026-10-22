Uz inkluzivni dodatak roditelji mogu dobiti još 441 euro: Evo tko ima pravo na novac i kako ga ostvariti

Roditelji djece s teškoćama u razvoju koji rade u javnim službama mogu, uz inkluzivni dodatak koji prima njihovo dijete, ostvariti i dodatnu jednokratnu novčanu pomoć od 441,44 eura. Riječ je o pravu koje proizlazi iz Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama, a najnovije tumačenje nadležnog povjerenstva preciznije je definiralo uvjete pod kojima se pomoć može ostvariti. Prema tumačenju Zajedničkog povjerenstva od 9. listopada 2026. godine, roditelji zaposleni u javnim službama mogu ostvariti pravo na jednokratnu pomoć zbog invalidnosti malodobnog djeteta, pod uvjetom da je utvrđen odgovarajući stupanj invaliditeta i da poslodavcu dostave potrebnu dokumentaciju. Iznos pomoći odgovara jednoj proračunskoj osnovici, koja za 2026. godinu iznosi 441,44 eura. Važno je naglasiti da se ne radi o povećanju mjesečnog inkluzivnog dodatka, već o zasebnoj jednokratnoj isplati koju ostvaruje zaposleni roditelj.

Tko ima pravo na 441,44 eura?

Prema članku 71. Temeljnog kolektivnog ugovora, pravo na pomoć imaju zaposlenici javnih službi čijem je malodobnom djetetu utvrđen teži invaliditet, odnosno treći stupanj, ili teški invaliditet, odnosno četvrti stupanj, piše Lika online.

Međutim, pravo na pomoć ne proizlazi automatski iz činjenice da dijete prima inkluzivni dodatak. Ključni su stupanj utvrđenog invaliditeta i razina potpore navedena u rješenju. Prema tumačenju Povjerenstva, pravo se može ostvariti na temelju pravomoćnog rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad o inkluzivnom dodatku u prvoj ili drugoj razini potpore. Kod treće razine potpore postoje iznimke. Pravo se ne priznaje na temelju rješenja za djecu s tjelesnim oštećenjem drugog stupnja i djecu s kroničnom bolešću drugog stupnja. Kod četvrte razine potpore pravo na pomoć može se ostvariti samo u slučaju malodobnog djeteta s poremećajem glasa, jezika i govora trećeg stupnja.

Što ako u rješenju nije naveden stupanj invaliditeta?

Posebna pozornost posvećena je dokumentaciji koju roditelji moraju dostaviti poslodavcu. Ako iz rješenja o inkluzivnom dodatku u trećoj ili četvrtoj razini potpore nije moguće utvrditi stupanj invaliditeta, zaposlenik mora priložiti i nalaz te mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Povjerenstvo je također pojasnilo da roditelji ne moraju čekati novo vještačenje ako već raspolažu rješenjem iz kojeg je jasno vidljiv stupanj invaliditeta na temelju kojeg imaju pravo na pomoć.

Posebno je važno što se pravo veže uz zaposlenika. To znači da, ako oba roditelja rade u javnim službama na koje se primjenjuje Temeljni kolektivni ugovor i ispunjavaju propisane uvjete, svaki od njih može ostvariti pravo na jednokratnu pomoć.

U takvom slučaju obitelj bi mogla ostvariti ukupno 882,88 eura, odnosno po 441,44 eura za svakog roditelja. Ipak, postoje određena ograničenja. Zaposlenik koji je već ostvario jednokratnu pomoć zbog invalidnosti istog djeteta ne može ponovno dobiti novac po istoj osnovi samo zato što je ranije rješenje zamijenjeno novim rješenjem o inkluzivnom dodatku. Važan je i trenutak zaposlenja. Ako je rješenje o inkluzivnom dodatku doneseno prije nego što se roditelj zaposlio u javnoj službi, naknadno zaposlenje samo po sebi ne daje pravo na ovu pomoć.

Kako do novca i kada se isplaćuje?

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se poslodavcu, uz odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje invaliditet djeteta i ispunjavanje uvjeta propisanih kolektivnim ugovorom. Prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora, pomoć se mora isplatiti najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja dokumentiranog zahtjeva, odnosno dostave konačnog rješenja nadležnog tijela. Roditeljima se stoga preporučuje da provjere razinu potpore i stupanj invaliditeta naveden u rješenju o inkluzivnom dodatku te se, ako ispunjavaju uvjete, obrate poslodavcu radi ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, piše Lika online.

Riječ je o pravu koje nije novo, ali najnovije službeno tumačenje dodatno pojašnjava tko ga može ostvariti i pod kojim uvjetima, što je posebno važno roditeljima koji su nakon uvođenja inkluzivnog dodatka dobili nova rješenja o pravima svoje djece.