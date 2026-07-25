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Uz Bosut pronađeno tijelo muškarca

Javila je policija

Policija je danas poslijepodne pronašla mrtvo tijelo uz rijeku Bosut u Vinkovcima. Tijelo su u 15:35 pronašli policijski službenici Policijske postaje Vinkovci, izvijestila je PU vukovarsko-srijemska.

Na temelju naloga nadležnog državnog odvjetništva policija je na mjestu događaja, uz stručnu pomoć mrtvozornika, provela očevid. Očevidom nisu utvrđeni elementi kaznenog djela.

Tijekom policijskog postupanja utvrđen je identitet osobe, a radi se o 44-godišnjaku iz Vinkovaca.

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