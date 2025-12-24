Uvredljive poruke osvanule u splitskom kotaru gdje je jučer bila drama: "Naš izbor je Marina"

Kako smo pisali jučer, u Gradskom kotaru Šine u Splitu već se danima zahuktava sukob oko upravljanja kotarom, a večeras je sve kulminiralo – i to, prema navodima predsjednice GK Šine Marine Kovačević, nasilnom smjenom u samim prostorijama kotara.

Kovačević (nezavisna predsjednica GK Šine) tvrdi da je smjena provedena sinoć u 17 sati u prostorijama kotara na adresi Josipova 2, te da je riječ o "nasilnoj smjeni predsjednice GK Šine". U objavi navodi kako je smjenu inicirao HDZ, i to šest mjeseci prije redovnih kotarskih izbora.

Prema njezinim riječima, očekivalo se i okupljanje građana u znak podrške predsjednici koju su, ističe, stanovnici Šina legitimno i demokratski izabrali na redovnim kotarskim izborima u rujnu 2022. Kovačević pritom neslužbeno navodi da iza svega stoji Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita.

Gradski kotar Šine objavio je i snimke s jučerašnje burne sjednice.

S druge strane, HDZ Šine jutros je objavio poruku u kojoj proziva stanje oko kotarskih prostorija: "Briga za Gradski kotar Šine iskazana na poseban način, uništavanjem fasade zgrade u kojoj su smještene prostorije kotara", poručili su iz HDZ-a Šine.