Uvjerljiva pobjeda na Spinutu: Levantinova lista osvojila gotovo 80 posto glasova, prema neslužbenim rezultatima

Nezavisna lista Luke Kovača Levantina uvjerljivo je pobijedila na kotarskim izborima u splitskom Spinutu, prema neslužbenim rezultatima koje doznajemo.

S osvojenim 1.041 glasom, odnosno 79,77 posto glasova danih trima listama, prema trenutačnom izračunu pripalo bi joj šest od ukupno sedam mjesta u Vijeću kotara. Levantin je na ovim izborima predvodio nezavisnu listu pod rednim brojem dva.

Na drugom je mjestu zajednička lista HDZ-a i Domovinskog pokreta sa 163 glasa, odnosno 12,49 posto, što bi joj donijelo jedan vijećnički mandat. Tu je listu predvodila Darija Najev Jurač. Koalicijska lista Možemo!, Centra, Direkta i SDP-a osvojila je 101 glas, odnosno 7,74 posto, te bi prema dostavljenom izračunu ostala bez mjesta u Vijeću. Nositeljica te liste bila je Tanja Jadrešić.

Šest od sedam mandata za nezavisnu listu

Prema podacima, tri su liste ukupno dobile 1.305 glasova. Levantinova lista osvojila je gotovo četiri puta više glasova od preostalih dviju lista zajedno, koje su prikupile ukupno 264 glasa. Potvrde li se ovi podaci, nezavisna lista imat će uvjerljivu većinu u novom sazivu Vijeća Gradskog kotara Spinut.

Riječ je o neslužbenim rezultatima, a konačne brojke i raspodjelu mandata treba potvrditi nadležno izborno povjerenstvo.