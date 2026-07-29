Uvik kontra, takva sorta: Gradska knjižnica poziva vas da kritizirate bez grižnje savjesti

Ako volite književnost, ali vam novi, hvaljeni roman popularnog autora često i nije baš nešto, ako izluđujete bližnje time što nijednom jelu ne možete dati čistu desetku ili vam govore da uvijek sve kritizirate – vrijeme je da se prijavite na radionicu kritike i svoju devijaciju opravdate profesionalnom deformacijom, poručuju iz Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu.

Radionica književne kritike obuhvatit će upoznavanje sa žanrom, formom, stilom i ostalim obilježjima književnokritičkog teksta. Polaznici će zajedno analizirati odabrane tekstove te kroz praktičan rad pisati vlastite kritike, razvijajući autentičan glas i pristup književnosti.

Radionicu vodi mladi književni kritičar Pablo Srdanović, koji je kritike i eseje objavljivao na portalima Kritika HDP, Stilistika.org, Booksa i Strane.ba te u časopisu Croatica. Autor je i pogovora opusu Bekima Sejranovića Sve je bio (s)trip, objavljenog u romanu Chinook.

Radionica će se održati u tri večernja termina u kolovozu, u Knjižnici Dalmatina.

5.8. – Uvik kontra takva sorta: žanr književne kritike, forma i stil, kritičarski profili, pozicija kritičara na književnom polju.

12.8. – Kritički p(r)ogledati: zajednička analiza kritičkih tekstova iz domaćeg korpusa 20. i 21. st.

19.8. – Kritiko(m), zavedi me: rad na vlastitim tekstovima, u potrazi za autentičnim glasom i neovisnim mišljenjem.

Ova besplatna radionica namijenjena je svim osobama starijim od 16 godina koje se žele okušati u pisanju književne kritike ili se već time bave, kao i svima onima koji književnim djelima i književnom tržištu žele pristupiti kritički.

Sve informacije o prijavi nalaze se u Facebook objavi.

PRIJAVE NA: pablo.srdanovic@gmail.com (s naslovom „prijava na radionicu književne kritike - GKMM", a u mailu navedite ime, prezime, kontakt broj mobitela i kratki životopis).