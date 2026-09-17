UVHRM obilježila 35. obljetnicu Hrvatske ratne mornarice

Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice obilježila je 35. obljetnicu osnivanja i Dan Hrvatske ratne mornarice, prisjećajući se hrvatskih branitelja poginulih tijekom obrambenog Domovinskog rata, kao i svih preminulih pripadnika HRM-a koji su nesebično žrtvovali svoje živote za slobodu i neovisnost našeg Jadrana te obranili naše more, obalu i otoke, čime se mi danas ponosimo.

Udruga veterana HRM-a prisjeća se danas i prvog zapovjednika Hrvatske ratne mornarice, admirala Svete Letice – Barbe, koji se još 1988. godine javno suprotstavio tadašnjem jugoslavenskom vojnom vrhu i njegovoj potpori srpskom nacionalizmu, a zbog njegovih istupa bila mu je ukinuta mirovina. U rujnu 1991. godine predsjednik dr. Franjo Tuđman imenovao ga je zapovjednikom HRM-a, koja je u to vrijeme raspolagala malim brojem brodova.

U samo dva mjeseca uspio je od novoosnovane mornarice stvoriti dostojnog protivnika Jugoslavenskoj ratnoj mornarici. Zahvaljujući pravodobnim pripremama, hrabrosti i odlučnosti naših branitelja da ostanu svoji na svome, porazili su neprijatelja. Pala je njihova bahatost i šepurenje našim morem.

Povodom obljetnice položeni su vijenci na Braniteljskom groblju na Lovrincu te na grobu prvog zapovjednika HRM-a, admirala Svete Letice – Barbe, u znak zahvalnosti i trajnog sjećanja na sve koji su sudjelovali u stvaranju hrvatske države.

Prigodno obilježavanje 35. obljetnice održat će se u petak, 18. rujna, u 17:00 sati u prostorijama UVHRM-a, uz druženje članova i prijatelja Udruge.

Program se provodi uz financijsku potporu Ministarstva hrvatskih branitelja.