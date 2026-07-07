Utvrđeni uzroci požara na Hvaru i u Vinišću: Evo što se dogodilo

Dovršen je postupak prikupljanja činjenica i informacija te su provedene potrebne radnje vezane uz utvrđivanje uzroka požara koji su tijekom proteklog vikenda izbili na otoku Hvaru i na području Vinišća. Riječ je o požarima koji su izbili 4. srpnja na Hvaru te dan kasnije, 5. srpnja, na području Vinišća.

Požar na Hvaru izazvao efekt leće

Kako je utvrđeno provedenim očevidom i drugim mjerama, požari nisu namjerno izazvani. Na području Hvara stručnjaci protupožarne zaštite zaključili su da je požar započeo takozvanim efektom leće. Do njega je došlo uslijed djelovanja sunčeve svjetlosti, što je dovelo do samozapaljenja materije.

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U centru izbijanja požara pronađen je otpad, među kojim se nalazila i veća količina stakla i boca.

U Vinišću požar izazvao kontakt grana i dalekovoda

Na području Vinišća očevidom je utvrđeno da je do požara došlo nakon kontakta grana bora i dalekovoda. Taj kontakt uzrokovao je iskrenje, što je potom dovelo do izbijanja požara. Prema utvrđenim činjenicama, ni u ovom slučaju požar nije bio namjerno izazvan.