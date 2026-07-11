Utrka za izbornika se zahuktava: Evo u kojem slučaju Modrić ostaje

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza sastaje se u ponedjeljak, najvjerojatnije u 12 sati, i na toj sjednici trebao bi biti izabran novi izbornik hrvatske reprezentacije.

Prema informacijama koje donosi Gol.hr., Slaven Bilić ostaje najveći kandidat, iako se situacija malo zakomplicirala u zadnjih 36 sati. Stručna komisija HNS-a predložit će ime novog izbornika, no to je samo birokratski manevar, odnosno izlika kada se izborni proces podulji i ostavi da se krčka na laganoj vatri.

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​Bijeli dim odgođen u zadnji tren

Nakon što je Zlatko Dalić odlučio napustiti kormilo reprezentacije i to se javno objavilo, činilo se da će Bilić odmah biti potvrđen za novog izbornika. Postojali su signali da je to 95 posto riješeno i da bi već u petak mogao prokuljati bijeli dim iz dimnjaka hrvatske Kuće nogometa.

​Naime, Bilić nije tražio i ne traži nikakva financijska jamstva, visina plaće u toj je priči sasvim nebitna, prihvatit će sve što mu Savez ponudi, pa to što nije potpisao ugovor ne znači previše. Uostalom, sjećamo se da je Dalić postao izbornik bez potpisanog ugovora i da to nije bio nikakav problem jer je bilo jasno da će se lako dogovoriti sa Savezom.

Modrićev ultimatum kao ključni džoker

​Iako se s HNS-om i odnosom snaga u vrhu Kuće nogometa nikad ne zna, ipak teško može doći do kopernikanskog okreta. Nije nemoguće, ali nije ni izgledno. Kako saznajemo iz dobro obaviještenih izvora, možda i najveći Bilićev džoker je kapetan Luka Modrić. Poznato je da imaju poseban odnos još od vremena mlade reprezentacije. Slično je i s Vedranom Ćorlukom koji bi trebao ostati u stožeru reprezentacije ako Bilić postane novi izbornik.

​Naime, Modrić još nije prelomio hoće li napustiti Vatrene, no postoje indicije da gotovo sigurno neće ostati ako Bilić ne postane novi izbornik. Izvori nam sugeriraju da bi kapetan mogao ostati samo u slučaju ako Bilić dobije ključeve Vatrenih, i to na neodređeno vrijeme, kao svojevrsno sidro za koje će se novi izbornik uhvatiti dok ne posloži situaciju u momčadi.

​Iako se situacija zadnjih sati zakomplicirala, iako kampanja s različitih adresa još traje, Bilićeve akcije ostaju najjače iz razloga koje smo naveli. Podrška kapetana Modrića možda se na kraju pokaže ključnom.