Utorak s okusom Buenos Airesa: Vrhunska večer tanga u srcu Splita

Neke večeri vrijedi isplanirati oko glazbe, a utorak, 3. studenoga, definitivno je jedna od njih. U Koncertnu dvoranu Ive Tijardovića, od 20 sati, stižu talijanski gitarist Giampaolo Bandini i bandoneonist Cesare Chiacchiaretta. Drugog dana 14. Dana klasične gitare Split će tako dobiti vlastitu večer tanga, koja će putovanjem od nježne melankolije do strastvenog ritma Buenos Airesa zadovoljiti i najistančanija glazbena nepca.

U središtu programa su skladbe Astora Piazzolle, među njima i čuveni „Oblivion” i „Libertango”. Njihove melodije vjerojatno prepoznajete i bez poznavanja naslova, a susret gitare i bandoneona prilika je da ih doživite izbliza kroz titraj žica i duboki dah mijeha.

Bandini i Chiacchiaretta zajedno nastupaju gotovo četvrt stoljeća, a svirali su u više od pedeset zemalja. Koliko su se tijekom tih godina povezali, otkrivaju u razgovoru uoči splitskog koncerta: „Više se ne moramo ni pogledati da bismo znali kamo će krenuti glazbena fraza.” – poručuje Cesare te naglašava kako im upravo to povjerenje daje slobodu da na pozornici riskiraju i prepuste se trenutku.

Za njih je tango i način osjećanja života, s karakterističnom strašću, nostalgijom i nepredvidivošću. Takav je i poziv publici, jednostavno dođite i dopustiti glazbi da povede večer!

Uz Piazzollu, program „Tango i Folia – 25 godina zajedno” donosi i skladbe posvećene duu, među kojima je „La Folía a través de los siglos” Lea Brouwera.

Njihov povratak u Split ima i osobnu notu. Godine 2021. zbog epidemioloških mjera smjelo ih je slušati samo 65 ljudi. I danas, kažu, pamte tišinu prije posljednje note Piazzolline skladbe, kao i toplinu publike koja je, očarana izvedbom, ispunila dvoranu toplinom.

Ovoga utorka prilika je za novi susret, dostojan renomea ovih međunarodno poznatih umjetnika. Večernja šetnja centrom, probrano društvo, jesenja nostalgija i tango uživo… Plan je, za ljubitelje hedonizma i glazbe, već spreman.

Ulaznice po cijeni od 21€ dostupne su putem Adriaticketa, a ova vrhunska glazbena večer dostupna je i dvostruko jeftinije jer učenici, studenti, nezaposleni, umirovljenici i osobe s invaliditetom ostvaruju 50 % popusta pri kupnji na blagajni Hrvatskog doma Split, a popuste ostvaruju i druge skupne korisnika.

Dodajmo i kako 14. Dani klasične gitare traju tijekom cijelog tjedna, na više lokacija, a program možete pronaći na službenoj web stranici. Odaberite, dakle, koncert po svom guštu i uživajte u nastupima nekih od najboljih glazbenika svijeta.