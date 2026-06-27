Utopio se 28-godišnjak, policija uputila važno upozorenje kupačima

Na zagrebačkom jezeru Jarun sinoć se utopio 28-godišnji muškarac. Unatoč brzoj reakciji njegovih prijatelja i dolasku hitne medicinske pomoći, mladiću nije bilo spasa.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, 28-godišnjak je jučer oko 15 sati na Jarun stigao u društvu 29-godišnjeg prijatelja i 26-godišnje prijateljice. Oko 22 sata odlučio se okupati, no nakon što je ušao u vodu više nije izronio.

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Njegovi prijatelji i građani uočili su da je nestao pod površinom te su ga izvukli na obalu i odmah pozvali hitnu pomoć. Nažalost, liječnici su mogli samo konstatirati smrt.

Tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Policija je izvijestila kako na tijelu nisu pronađene ozljede koje bi upućivale na to da je smrt posljedica kaznenog djela.

Jedan od očevidaca tragedije opisao je dramatične trenutke koji su prethodili nesreći.

"Bio sam ovdje sinoć. Vidio sam da se dečko otišao okupati negdje oko 22 sata. Bio je s prijateljicom i prijateljem, njih troje su bili zajedno", rekao je.

Dodao je kako je mladić skočio u vodu, ali nakon nekoliko minuta nije izronio.

"Skočio je u vodu, ali kad nakon par minuta nije izronio, prijatelji su skočili za njim i tražili ga. Vidio sam da je kasnije došlo više ljudi", ispričao je svjedok.

Nakon tragedije zagrebačka policija ponovno je upozorila građane da budu oprezni tijekom kupanja te ih podsjetila na važnost odgovornog ponašanja na vodi kako bi se spriječila nova utapanja i druge nesreće.