Utemeljitelji HDZ-a nakon izbora Darijane Filipović: „Hrvatski član Predsjedništva BiH ponovno je hrvatski“

Zajednica utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ oglasila se nakon izbora Darijane Filipović za hrvatsku članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine, poručivši kako njezin izbor predstavlja pobjedu politike zakonitog i legitimnog predstavljanja Hrvata u BiH.

U priopćenju naslovljenom „Hrvatski član Predsjedništva BiH ponovno je hrvatski!“ navode kako je pobjeda izborena „unatoč sustavu, a ne zahvaljujući njemu“ te poručuju da sada to pravo treba trajno zajamčiti.

„Hrvati u Bosni i Hercegovini, iako bez jamstava, izborili su se za svoja prava ostvarivši veličanstvenu pobjedu koja budi nadu da će njihovi vitalni interesi biti konačno ostvareni“, navode.

Zajednica utemeljitelja čestitala je biračima na, kako ističu, iskazanoj odgovornosti.

„Pobjeda Darijane Filipović predstavlja pobjedu politike zakonitog i legitimnog predstavljanja, političke stabilnosti i okupljanja u okolnostima u kojima za takvo predstavljanje još uvijek ne postoje zakonske garancije, bez obzira na Ustav BiH“, poručili su.

"Praksa zbog koje je izgubljeno šesnaest godina je prekinuta"

Iz Zajednice navode kako žele vjerovati da ova pobjeda nadilazi značaj samo jednih izbora te da predstavlja kraj negiranja ustavom zajamčenih konstitutivnih prava Hrvata.

„Uvjereni smo da će izbor Darijane Filipović kao legitimne hrvatske članice Predsjedništva osnažiti sve koji žele modernu i europsku BiH te slobodan i ravnopravan hrvatski narod“, ističu.

Smatraju da je ovim rezultatom stvorena i osnova za, kako navode, prekid kršenja i ignoriranja Daytonskog mirovnog sporazuma, čiji je Aneks IV. Ustav Bosne i Hercegovine.

Posebno su se osvrnuli na pitanje izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

„Pravo hrvatskoga naroda da izabere svoga, hrvatskoga člana Predsjedništva nije nikada bilo samo pitanje legitimiteta već i legaliteta, poštivanja Ustava BiH i međunarodnog mirovnog sporazuma“, navode.

U priopćenju tvrde kako su hrvatskog člana Predsjedništva dosad birali Bošnjaci te da je zbog toga narušeno načelo legitimnog političkog predstavljanja Hrvata.

„Zato je posebice važno to što su hrvatski birači jučer učinili ono što im Ustav BiH jamči, a izborni sustav ne osigurava: sami su izabrali svoju predstavnicu. Praksa zbog koje je izgubljeno šesnaest godina je prekinuta“, poručili su.

Pozdravili Plenkovićevu reakciju

Zajednica utemeljitelja HDZ-a pozdravila je i reakciju predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, za kojeg navode da je još tijekom izborne noći poručio kako hrvatski narod u BiH ima legitimnu predstavnicu.

„Uvjereni smo da će Vlada Republike Hrvatske svim političkim, pravnim i diplomatskim sredstvima unutar Europske unije i političkom snagom hrvatske države trajno osigurati ovo izboreno pravo kako Hrvati u BiH više nikada ne bi došli u položaj da im netko odriče status koji im pripada i kako se ono što je jučer izboreno političkom voljom, na idućim izborima ne bi ponovno izgubilo preglasavanjem“, stoji u priopćenju.

Na kraju su pozvali sve hrvatske stranke i političke opcije u BiH na nastavak političkog okupljanja oko strateških interesa, jačanje političke pozicije hrvatskog naroda i europske perspektive Bosne i Hercegovine.

Pozvali su i na rješavanje, kako su naveli, „protuustavne i neprihvatljive podređenosti hrvatskog naroda“ kroz dijalog sa svim političkim akterima i partnerima u BiH te na europskoj i međunarodnoj razini.

Priopćenje potpisuje Ivica Tafra, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“.