Utakmica Hrvatske u Splitu prekinuta zbog najezde stršljenova

Taman kada su se momčadi vratile na centar i čekale zvižduk za početak drugog poluvremena, glavni sudac neočekivano je igrače 'potjerao' s travnjaka. Razlog? Prava najezda stršljenova!

Nastala je prava pomutnja – organizatori i suci brzo su se okupili, hitno su se naručivali sprejevi i sredstva protiv insekata, a dovozile su se i vreće sa zemljom kako bi se sanirao problem. Prekid je potrajao dugih 25 minuta, nakon čega je utakmica ipak nastavljena, na sreću – bez žrtava i opasnih uboda.

Što se tiče samog natjecanja, Hrvatska je odradila savršen posao. S tri pobjede u tri utakmice osigurali su vrh ljestvice puno prije nego što će ostali rivali na proljeće uopće odigrati svoje susrete. Ipak, put prema višem rangu, Trophy diviziji, neće biti jednostavan i naši više ne ovise samo o sebi.

Naime, pravila kažu da od četiri pobjednika skupina Conference divizije samo dva najuvjerljivija idu u razigravanje za promociju. Tu bi se ključnim mogao pokazati onaj jedan bonus bod koji su naši ragbijaši propustili osvojiti unatoč pobjedi u Austriji (24:18).

Glavni konkurenti za playoff su Ukrajina i Luksemburg. Krenuli su moćno, a Hrvatskoj ostaje nadati se raspletu u kojem će netko od njih na proljeće kiksati i ne osvojiti maksimalan broj bodova. Postoji i opcija da netko zbog financijskih ili organizacijskih razloga odustane od višeg ranga. Konačan rasplet i popis putnika u playoff znat ćemo tek na proljeće, piše tportal.