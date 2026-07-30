Održana je 7. sjednica Turističkog vijeća HTZ-a na kojoj su usvojene Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada HTZ-a za 2026. godinu. Naime, zbog određenih promjena u provedbi aktivnosti, naknadnih prijedloga suradnji, ali i tržišnih okolnosti koje utječu na realizaciju predviđenih aktivnosti, dolazi do odstupanja u prihodima i rashodima HTZ-a za ovu godinu koji su planirani prvotnim planom. Nova procjena ukupnih prihoda za 2026. godinu iznosi 58.790.814 eura, zbog čega je HTZ, temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, proveo izmjene i dopune u programu rada.

Aktivnosti obuhvaćene ovim izmjenama bit će usmjerene prema ostvarenju temeljnih zadaća HTZ-a propisanih zakonom, a fokus će biti na inovativnim i učinkovitim marketinškim i komunikacijskim aktivnostima, daljnjem unaprjeđenju modela suradnje s dionicima iz industrije, programima usmjerenim prema afirmaciji turistički manje razvijenih područja i dr.

Konkretnije, sredstva unutar budžeta u 2026. će se preusmjeriti u dodatne aktivnosti oglašavanja, digitalni marketing, provedbu marketinških kampanji kao što je primjerice kampanja za promociju oznake Local Host koja je namijenjena pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji prema propisima o ugostiteljskoj djelatnosti imaju status domaćina, u daljnje jačanje suradnji i oglašavanja s avio prijevoznicima, kao i u last minute kampanje.