USUSRET EVENTU U SPLITU: „Drift To Survive“ obara rekorde

Na YouTube kanalu DONUT3LOGY, manje od 24 sata nakon objave, video pod nazivom “DRIFT TO SURVIVE - Epizoda 1: Početak borbe” već broji tisuće pregleda i komentara. Glavni protagonisti prve epizode su splitski drift vozač i članovi Money Lord Drift Teama, Adrian Petričević, Martin Mustapić i Nikola Žunić, koji dijele svoju osobnu drift priču.

Serijal ima za zadatak donijeti ono što publika rijetko vidi – stvarne ljude iza volana, mehaniku iza scene i sve ono što drift čini autentičnim i živim. U najavi je i dolazak Nikole Ilića – Debelog, jednog od najomiljenijih vozača regije, čije će gostovanje u jednoj od idućih epizoda biti odgovor na brojne zahtjeve fanova. Publika će Debelog moći vidjeti i uživo – u akciji, na Stinicama, gdje se sve vraća.

Povratak drifta na kultne Stinice

Nakon prošlogodišnjeg spektakla na Poljudu, drift se ove godine vraća tamo gdje mu je mjesto – na Stinice, lokaciju na kojoj su stasali gotovo svi splitski vozači. Ovaj teren, duboko ukorijenjen u lokalnu drift kulturu, sada doživljava svojevrsnu renesansu – veća i brža staza, više prostora za publiku i još intenzivnija atmosfera jamče događaj za pamćenje.

Drift nije više samo "show za publiku". To je ozbiljna, tehnički zahtjevna i fizički iscrpljujuća disciplina koja traži maksimalnu preciznost, kontrolu i osjećaj za automobil. U Splitu ćemo imati priliku vidjeti samu elitu regionalne drift scene, koja dolazi odmjeriti snage u utrci koja nosi više od bodova – nosi ponos, reputaciju i priliku za ulazak u povijest ovog sporta.

Dva dana, jedan grad, bezbroj emocija

Ovogodišnji DONUT Drift Kup odvija se kroz dva dana, 31. svibnja i 1. lipnja. Subota je rezervirana za Open Day, slobodna je za sve posjetitelje i svojevrsni je uvod u natjecanje kada će publika moći razgledati automobile, provozati se u drift taxiju, družiti se s vozačima i uživati u opuštenoj atmosferi uz DJ program i večernji bar. Oni koji žele probati DRIFT taxi, to će moći od 18 do 20h, a program će trajati od 20 do 22h.

Prava borba počinje u nedjelju već od 10h ujutro, kada na Stinice dolaze najbolji vozači iz cijele regije, spremni pokazati što znači voziti na rubu. Nakon zagrijavanja u Zagrebu, Split postaje glavna pozornica – i to ne bilo kakva. Ovdje se vozi za slavu, bodove i rekordni nagradni fond koji ove godine mijenja pravila igre. Publika je već sada poznata kao jedna od najvatrenijih u regiji, a ove godine očekuje se još veći broj gledatelja i još snažniji odaziv fanova.

Ulaznice u prodaji

Ulaznice za nedjeljni spektakl dostupne su putem Eventim.hr, a interes za ovaj događaj raste iz dana u dan. Oni koji žele doživjeti motorsport u njegovoj najatraktivnijoj formi, ne smiju propustiti vikend kada drift dolazi kući – u Split, na Stinice.