Ususret Božiću: Tradicionalna badnja trpeza u srcu Sinja

Dana 24. prosinca, u sklopu programa Advent u Sinju – Ususret Božiću, u organizaciji Turističke zajednice grada Sinja, uz podršku Grada Sinja, na Trgu kralja Tomislava od 11 sati biti će postavljen blagdanski stol s jelima koja su se tradicionalno posluživala na Badnjak.

Tako će se na stolu naći: bakalar, blagdanski kolači, sinjski uštipci, fritule, suho i svježe voće, vino, rakije, likeri i pivo Sinjske pivovare.

"U ovo vrijeme kada slavimo rođenje Isusa Krista, želimo kroz zajedništvo i druženje svim ljudima dobre volje zaželjeti miran i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2026. godinu.

Ova prezentacija blagdanske trpeze imat će i humanitarni karakter. Naime, svi dobrovoljni prilozi koje dobijemo ovom prigodom biti će donirani Caritasu Gospe Sinjske", poručili su iz TZ grada Sinja.