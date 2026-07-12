Usred turističke sezone stiglo važno upozorenje: Zaplijenjene velike količine lažnih kondoma

Vijest o razbijanju međunarodnog lanca krijumčarenja krivotvorenih kondoma izazvala je zabrinutost diljem Europe. Europski istražitelji otkrili su da je na tržište pokušano plasirati više od 200.000 lažnih kondoma, a dio pošiljki već je zaplijenjen u nekoliko europskih država.

Za sada nema informacija da su sporni proizvodi stigli na hrvatsko tržište. Međutim, među zemljama u kojima su otkrivene pošiljke nalaze se Srbija, Rumunjska i Španjolska, države iz kojih tijekom ljeta velik broj turista dolazi u Hrvatsku, zbog čega je slučaj privukao dodatnu pozornost.



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Krivotvorene kondome prijavljivali kao igračke

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) objavio je da je razotkrio organiziranu mrežu koja je krivotvorene kondome proizvedene u Kini pokušala prokrijumčariti u Europsku uniju.

Kako bi izbjegli stroge carinske i sigurnosne kontrole, krijumčari su pošiljke lažno deklarirali kao igračke. Na taj su način pokušali zaobići postupke kojima se provjerava zadovoljavaju li proizvodi zdravstvene i sigurnosne standarde propisane u Europskoj uniji.

Vrijednost zaplijenjene robe procjenjuje se na više od 200.000 eura, a istražitelji su pošiljke pronašli u Rumunjskoj, Srbiji i Španjolskoj.

Zašto su ovakvi proizvodi opasni?

Kondomi se u Europskoj uniji smatraju medicinskim proizvodima, što znači da prije stavljanja na tržište moraju proći niz strogih ispitivanja. Provjeravaju se kvaliteta materijala, otpornost na pucanje i propuštanje, mikrobiološka sigurnost, biokompatibilnost, rok trajanja te stabilnost tijekom skladištenja.

Prema navodima OLAF-a, krivotvoreni kondomi nisu prošli nijednu od propisanih provjera.

To povećava mogućnost pucanja ili propuštanja tijekom uporabe, što može dovesti do neželjenih trudnoća i prijenosa spolno prenosivih infekcija. Stručnjaci upozoravaju i da takvi proizvodi mogu sadržavati materijale ili kemijske tvari koje nisu dopuštene za medicinsku uporabu.

"Krivotvoreni kondomi su opasni. Nisu testirani, nisu pod kontrolom i nisu sigurni za upotrebu", poručili su iz OLAF-a.

Prodavali ih kao proizvod poznatog brenda

Prema informacijama europskih istražitelja, krivotvoreni proizvodi nosili su naziv i logotip jednog poznatog svjetskog proizvođača. Ime tvrtke zasad nije objavljeno kako se ne bi ugrozila istraga, piše Politico.

Poseban problem predstavlja činjenica da istražitelji ne mogu utvrditi koliko je od više od 200.000 krivotvorenih kondoma već završilo kod krajnjih kupaca. Nakon što takvi proizvodi uđu u distribucijski lanac, njihovo praćenje postaje iznimno teško, kao i obavještavanje osoba koje su ih možda kupile.

U suradnji s kineskim vlastima OLAF je identificirao izvoznika odgovorog za sporne pošiljke, no njegov identitet za sada nije objavljen zbog nastavka istrage.