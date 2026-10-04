Usred povijesnog potopa iskočio nevjerojatan podatak Luke Vuškovića

Teško je pronaći bilo što pozitivno nakon poraza 0:7, najtežeg u povijesti hrvatske reprezentacije, ali detaljna statistička analiza utakmice otkrila je jedan vrlo zanimljiv podatak.

Luka Vušković završio je susret protiv Engleske s najboljim postotkom točnih dodavanja od svih igrača na terenu.

Managing Madrid analizirao je napredne statističke podatke nakon utakmice na Rujevici, a 19-godišnji hrvatski stoper imao je čak 97,4 posto uspješnosti dodavanja. Pogriješio je samo jedno od 39 dodavanja.

Nitko od igrača Hrvatske i Engleske nije bio precizniji, piše tportal.

Podatak je posebno neobičan s obzirom na to da je Hrvatska primila čak sedam pogodaka i gotovo cijelu utakmicu bila potpuno podređena Engleskoj.

Vušković je zaigrao u paru s Joškom Gvardiolom, a hrvatska obrana od početka se našla pod ogromnim pritiskom. Engleska je već nakon sedam minuta povela preko Harryja Kanea, a do odmora je zabila još tri puta. U nastavku su Englezi dodali još tri pogotka za konačnih 7:0.