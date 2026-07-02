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Usred posjeta NP Krka ostali bez novčanika: Policija traga za počiniteljima

U Nacionalnom parku Krka okradena dvojica Indijaca, lopovi im iz torbi ukrali novčanike

Policijska postaja Šibenik jučer, 1. srpnja, zaprimila je dvije kaznene prijave zbog krađa koje su se dogodile u Nacionalnom parku Krka.

Prema informacijama policije, nepoznati počinitelji su 1. lipnja u poslijepodnevnim satima dvojici državljana Indije iz torbi otuđili novčanike s novcem.

Policija provodi kriminalističko istraživanje i poduzima mjere s ciljem otkrivanja počinitelja, protiv kojih će biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

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