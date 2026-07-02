Usred noći ostali zatočeni u kamperu, vatrogasci ih spašavali motornim pilama

Creski vatrogasci imali su tijekom noći dvije intervencije u razmaku od svega desetak minuta. Nakon što su provjeravali dojavu o mogućem požaru, hitno su krenuli u kamp Kovačine, gdje je bor pao na kamper i zarobio osobe koje su se nalazile unutra.

Prva dojava zaprimljena je oko ponoći zbog aktivirane vatrodojave u jednom objektu. Vatrogasci su po dolasku pregledali cijelu zgradu kako bi utvrdili uzrok aktivacije protupožarnog sustava i provjerili postoji li opasnost od požara.

Pregledom je utvrđeno da opasnosti nije bilo.

Samo desetak minuta kasnije stigla je nova dojava iz kampa Kovačine. Ondje je bor pao na kamper i blokirao izlaz osobama koje su se nalazile u vozilu.

Na intervenciju su izašla trojica vatrogasaca koji su motornim pilama uklonili srušeno stablo i oslobodili prolaz. Nakon uklanjanja bora osobe su sigurno izašle iz kampera te im je ponovno omogućen pristup vozilu.