Usporedili su cijene Lidla u Hrvatskoj i Sloveniji: Razlike kod nekih proizvoda su nevjerojatne

Usporedba cijena 14 nasumično odabranih proizvoda u trgovinama Lidl u Zagrebu i slovenskim Brežicama pokazala je poprilične razlike. Od 14 uspoređenih proizvoda, njih čak deset skuplje je u Hrvatskoj, tri su jeftinija, dok je cijena jednog proizvoda potpuno jednaka. Prema podacima iz usporedbe, cijene u Brežicama zabilježene su 8. srpnja 2026., a one u Zagrebu 13. kolovoza 2026. Iako je riječ o ograničenom uzorku nasumično odabranih proizvoda i različitim datumima provjere cijena, pojedine razlike prilično su velike.

Sladoled u Zagrebu čak 73 posto skuplji

Najveća razlika zabilježena je kod Mini Mix sladoleda, pakiranja 12 puta 50 mililitara. U Brežicama stoji 3,17 eura, dok mu je cijena u Zagrebu 5,49 eura. To znači da je u hrvatskoj trgovini skuplji čak 73 posto. Odmah iza njega nalazi se Snack Day čips u tubi od 175 grama. U Sloveniji košta 1,47 eura, a u Zagrebu 2,49 eura, odnosno čak 69 posto više. Velika razlika vidljiva je i kod tamne čokolade J.D. Gross s 56 posto kakaa, bademima i narančom. Pakiranje od 125 grama u Brežicama košta 1,85 eura, dok je u Zagrebu 2,99 eura – čak 62 posto više. Litreni sladoled od stracciatelle ili jagode u Brežicama je 2,79 eura, a u Zagrebu 3,99 eura, što predstavlja razliku od 43 posto.

Brašno i sir također skuplji u Hrvatskoj

Razlike se ne odnose samo na slatkiše i grickalice. Kilogram Belbake pšeničnog brašna u Brežicama košta 0,58 eura, a u Zagrebu 0,75 eura, odnosno 29 posto više. Pilos gouda od 250 grama u Sloveniji je 1,99 eura, dok je u Zagrebu 2,45 eura, što je razlika od 23 posto. Argeta tuna pašteta od 95 grama u Zagrebu je skuplja 12 posto, koncentrat rajčice Podravka 11 posto, kikiriki Alesto pet posto, a Coca-Cola od pola litre tri posto.

Cijena Red Bulla od 250 mililitara jednaka je u obje trgovine – 1,69 eura.

Ima i proizvoda koji su jeftiniji u Zagrebu

Usporedba, međutim, pokazuje da nije baš svaki promatrani proizvod skuplji u Hrvatskoj.

Milbona ementaler u listićima od 150 grama u Brežicama košta 2,19 eura, a u Zagrebu 1,99 eura, odnosno u Hrvatskoj je devet posto jeftiniji. Cedevita od 900 grama u Sloveniji stoji 7,29 eura, a u Zagrebu 6,69 eura, što je osam posto manje. Jeftiniji je i Nesquik kakao od 800 grama – 8,49 eura u Brežicama naspram 7,99 eura u Zagrebu, odnosno šest posto manje. Rezultati ove usporedbe tako pokazuju velike razlike kod pojedinih artikala, pri čemu je deset od 14 analiziranih proizvoda skuplje u Zagrebu nego u Brežicama. Ipak, treba naglasiti da je riječ o nasumično odabranom uzorku proizvoda te da su cijene evidentirane u različitim terminima, zbog čega se na temelju ove usporedbe ne može zaključivati o cjelokupnoj razini cijena u Lidlovim trgovinama u Hrvatskoj i Sloveniji.